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ЦСКА и Иван Просветов пришли к соглашению о расторжении контракта

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА в ближайшее время расторгнет контракт с вратарём Иваном Просветовым.

Источник: Чемпионат.com

Стороны пришли к обоюдному согласию о завершении сотрудничества, в ближайшее время об этом объявят официально. Права на Просветова в КХЛ останутся у ЦСКА, сам игрок продолжит карьеру в НХЛ. Контракт голкипера с армейским клубом действовал до 31.05.2027.

26-летний Просветов пополнил состав ЦСКА перед сезоном-2024/2025. Голкипер принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата, в которых одержал 20 побед с процентом отражённых бросков 92%. В плей-офф на счету вратаря две победы в пяти матчах серии с минским «Динамо», в которых Просветов пропустил 12 шайб с процентом отражённых бросков 91,8%.

До приезда в КХЛ Просветов выступал в АХЛ и НХЛ за «Колорадо Эвеланш» и «Аризону Койотс».