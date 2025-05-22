ЦСКА и Иван Просветов пришли к соглашению о расторжении контракта

Стороны пришли к обоюдному согласию о завершении сотрудничества, в ближайшее время об этом объявят официально. Права на Просветова в КХЛ останутся у ЦСКА, сам игрок продолжит карьеру в НХЛ. Контракт голкипера с армейским клубом действовал до 31.05.2027.
26-летний Просветов пополнил состав ЦСКА перед сезоном-2024/2025. Голкипер принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата, в которых одержал 20 побед с процентом отражённых бросков 92%. В плей-офф на счету вратаря две победы в пяти матчах серии с минским «Динамо», в которых Просветов пропустил 12 шайб с процентом отражённых бросков 91,8%.
До приезда в КХЛ Просветов выступал в АХЛ и НХЛ за «Колорадо Эвеланш» и «Аризону Койотс».