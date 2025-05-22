ЦСКА и Иван Просветов пришли к соглашению о расторжении контракта

Стороны пришли к обоюдному согласию о завершении сотрудничества, в ближайшее время об этом объявят официально. Права на Просветова в КХЛ останутся у ЦСКА, сам игрок продолжит карьеру в НХЛ. Контракт голкипера с армейским клубом действовал до 31.05.2027.