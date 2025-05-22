В КХЛ назвали лучших игроков финала плей-офф

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) признала лучшими игроками финальной серии плей-офф четырех игроков ярославского «Локомотива», сообщается на сайте лиги.
В среду «Локомотив» обыграл челябинский «Трактор» (2:1 ОТ) в пятом матче финальной серии и завоевал Кубок Гагарина.
Лучшим голкипером признан Даниил Исаев, который в среднем отражал 94,9% бросков.
Лучшим защитником стал Андрей Сергеев, он отдал пять голевых передач и провел финал с показателем полезности «+7».
Георгий Иванов с 4 очками (1+3) признан лучшим нападающим решающей серии. Его шайба стала победной во второй игре финала.
Лучшим новичком назван Егор Сурин, партнер по звену признанного ранее MVP плей-офф Александра Радулова. На счету 18-летнего форварда в пяти матчах одна голевая передача, восемь силовых приемов и четыре отбора.