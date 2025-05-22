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В КХЛ назвали лучших игроков финала плей-офф

Четыре игрока «Локомотива» признаны лучшими игроками финала Кубка Гагарина.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) признала лучшими игроками финальной серии плей-офф четырех игроков ярославского «Локомотива», сообщается на сайте лиги.

В среду «Локомотив» обыграл челябинский «Трактор» (2:1 ОТ) в пятом матче финальной серии и завоевал Кубок Гагарина.

Лучшим голкипером признан Даниил Исаев, который в среднем отражал 94,9% бросков.

Лучшим защитником стал Андрей Сергеев, он отдал пять голевых передач и провел финал с показателем полезности «+7».

Георгий Иванов с 4 очками (1+3) признан лучшим нападающим решающей серии. Его шайба стала победной во второй игре финала.

Лучшим новичком назван Егор Сурин, партнер по звену признанного ранее MVP плей-офф Александра Радулова. На счету 18-летнего форварда в пяти матчах одна голевая передача, восемь силовых приемов и четыре отбора.