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«Адмирал» подписал новый контракт с защитником Марио Грманом

«Адмирал» подписал новый контракт с защитником Марио Грманом.

Источник: Чемпионат.com

Как сообщает пресс-служба владивостокского клуба, новый контракт с защитником рассчитан до конца сезона-2025/2026.

Марио присоединился к «Адмиралу» в прошлом сезоне. За «моряков» словак провёл 56 матчей в регулярке и пять в плей-офф, отдал семь голевых передач и стал лидером по количеству силовых приёмов, при этом сохранил положительный показатель полезности «+3».

Напомним, «Адмирал» в прошедшем сезоне попал в плей-офф с восьмого места Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. В первом раунде Кубка Гагарина дальневосточники уступили «Трактору» в шести матчах.