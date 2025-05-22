Гашек призвал запретить чехам играть в КХЛ

«Если кого-то так же, как и меня, беспокоит то, что наши граждане работают в России, пожалуйста, окажите максимальное давление на наших законодателей (которых мы избрали)», — написал Гашек и призвал запретить чехам работать во «вражеской стране», которой он считает Россию.