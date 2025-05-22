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Гашек призвал запретить чехам играть в КХЛ

Чешский хоккеист Шулак 20 мая продлил контракт с клубом КХЛ «Адмирал». Гашек по этому поводу заявил, что чехам нужно запретить работать в России. Депутат Госдумы Свищев ранее заявлял, что Гашек «свернул не на ту дорожку».

Источник: AP 2024

Чемпион Олимпиады-1998 в составе сборной Чехии Доминик Гашек назвал «опасным поведением» выступление своего соотечественника Либора Шулака в КХЛ и призвал надавить на власти для законодательного запрета чехам работать в России. Об этом Гашек заявил в соцсети X.

Шулак играл в КХЛ с сезона 2019/20 за несколько команд, в основном за «Адмирал». 20 мая владивостокский клуб сообщил о продлении контракта с чешским защитником еще на два года.

Гашек заявил, что Шулака «многие критикуют», но он «соблюдает законы» Чехии.

«Если кого-то так же, как и меня, беспокоит то, что наши граждане работают в России, пожалуйста, окажите максимальное давление на наших законодателей (которых мы избрали)», — написал Гашек и призвал запретить чехам работать во «вражеской стране», которой он считает Россию.

В конце карьеры Гашек сам выступал за московский «Спартак» (2010−2011 годы), но на предложение Вячеслава Фетисова «по-честному» вернуть заработанные в КХЛ деньги ответил отказом.

Гашек с 2022 года регулярно призывает отстранять россиян и критикует НХЛ за то, что российские хоккеисты продолжают играть в лиге. В частности, чех призывал не аплодировать рекорду Александра Овечкина в НХЛ и жаловался в МОК и IIHF на слова бывшего президента России, зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в марте говорил Vseprosport, что Гашек «совсем уже сбрендил» и «после славной карьеры в спорте он свернул не на ту дорожку».

Помимо Шулака, в завершившемся сезоне КХЛ выступал еще чешский защитник Лукаш Клок (за «Нефтехимик»).