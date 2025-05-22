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«Сочи» продлил контракт с нападающим Данилом Авершиным

Хоккейный клуб «Сочи» продлил контракт с нападающим Данилом Авершиным.

Источник: Чемпионат.com

Как сообщает пресс-служба сочинского клуба, соглашение носит односторонний характер и действует до 31 мая 2027 года.

В системе «Сочи» 23-летний нападающий провёл четыре сезона, в форме «леопардов» на его счету 142 матча, в которых он набрал 32 очка — забросил 16 шайб и отдал 16 результативных передач при среднем игровом времени 10 минут 10 секунд.

В прошедшем регулярном сезоне сочинский клуб занял последнее место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Напомним, «Сочи» до сих пор находится без главного тренера.