Максим Шалунов: Я в анархии хорошо выживаю

Хоккеисты ярославского «Локомотива» выиграли первый в истории клуба Кубок Гагарина. Накануне они со счетом 4:1 обыграли в финальной серии плей-офф КХЛ челябинский «Трактор» по итогам пяти матчей. Победу в пятой игре (2:1) «железнодорожникам» принес центральный нападающий Максим Шалунов, забросивший решающую шайбу в овертайме. Он во второй раз в карьере выиграл Кубок Гагарина — ранее это ему удалось сделать в 2019 году в составе ЦСКА.
32-летний хоккеист стал одной из главных фигур нынешнего «Локомотива». Особый резонанс вызвал жесткий силовой прием в исполнении Шалунова во втором матче финальной серии против одного из лидеров «Трактора» Чарльза Робинсона, который получил травму и пропустил следующую игру, а ярославцы переломили ход противостояния после поражения в первом матче (1:2). За это Шалунова подвергли публичной обструкции болельщики и часть игроков из Челябинска, города, где Максим родился и начинал хоккейную карьеру.
В интервью «Известиям» Шалунов объяснил секрет победы «Локомотива», рассказал, как реагировал на историю с Робинсоном, поделился впечатлениями от игры со звездным нападающим Александром Радуловым, пришедшим в Ярославль перед победным сезоном и ставшим MVP (самым ценным игроком) прошедшего плей-офф КХЛ.
— За счет чего «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина?
— Мне кажется, мы прошли очень большой путь. Много всего хорошего было, много не очень хорошего. Но мы через это прошли — всей командой, все вместе. И мы заслужили этот кубок — мы к нему пришли.
— Какие эмоции испытывает игрок, когда у него это уже не первый в карьере выигранный Кубок Гагарина?
— Любой кубок особенный. Я счастлив быть в этой команде, принести этому городу трофей.
— Что испытали, когда забросили победную шайбу «Трактору» в овертайме, после чего вся команда бросилась на лед праздновать триумф?
— Счастье! Счастье! Я до сих пор опустошен, если честно! Надо, так сказать, переспать с этими эмоциями, чтобы больше понять.
— В Челябинске вам еще с прошлого года не могут простить стык, приведший к травме вратаря Зака Фукале в полуфинале, очень сильно повлиявший на ход серии. В прошедшем финале накал усилился из-за силового приема против Робинсона. Каково играть в условиях хейта, еще и из родного города?
— Ой… Я в анархии хорошо выживаю, так сказать. Я привык к этому всему. Это хоккей… Всё хорошо.
— Не страшно идти на такие силовые приемы, как с Робинсоном, который сам умеет играть жестко?
— Нет, это не страшно. Это хоккей. Мы играем в хоккей — это силовой вид спорта.
— Чем для вас Кубок Гагарина с «Локомотивом» отличается от Кубка Гагарина с ЦСКА?
— Я еще не думал об этом, если честно. Каждый кубок по-своему уникален. Но ярославский кубок даже особенно уникален — посмотрите, сколько у нас в команде местных воспитанников из Ярославля. Какая большая работа была проделана именно клубом — уникальный случай.
— В чем все-таки секрет работы Игоря Никитина, что вы под его руководством с ЦСКА и «Локомотивом» пять раз играли в финале Кубка Гагарина и дважды его выиграли?
— Мы просто тренируемся так же, как играем. На полную. Вот и всё.
— Когда ЦСКА брал Кубок Гагарина, вы играли в успехе армейцев далеко не последнюю роль, но на первом плане все-таки были Кирилл Капризов, Илья Сорокин и еще ряд хоккеистов. Есть ощущение, что ваш вклад в триумф «Локомотива» гораздо больше?
— Тогда в ЦСКА много было значимых людей, я согласен. Согласен полностью, понимаю, о чем вы говорите. В ЦСКА у нас был состав очень хороший. В «Локомотиве» тоже отличная команда. Но здесь в Ярославле я, можно сказать, показал еще лучший хоккей.
— Что скажете об Александре Радулове? Можно сказать, что он своими эмоциями и лидерскими качествами принес «Локомотиву» то, чего не хватило в прошлогоднем финале Кубка Гагарина с «Металлургом»?
— Я не знаю, целый год ходил он, молчал. Не знаю, что он делал.
— Серьезно?
— Да нет, шучу, конечно. Посмотрите на Саню, на то, как он ведет себя на льду, на скамейке или сейчас, когда мы празднуем трофей. Этим всё сказано. Отличный эмоциональный человек, настоящий лидер, который все эти качества привнес в нашу команду. Вы сейчас видите его на льду — и поверьте, он такой же в жизни. Это большой человек. Его талант неоспорим. Слава богу, он у нас в команде.
Алексей Фомин