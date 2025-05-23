Седьмой матч финала МХЛ пройдет на арене на 1500 зрителей из-за рэп-концерта

Как стало известно «СЭ», МХК «Спартак» прислал в МХЛ письмо о том, что клуб не сможет провести седьмой матч финальной серии плей-офф против «СКА-1946», запланированный на субботу, на арене «Мегаспорт» (вместимость — 12396 человек), а перенесет игру в другой домашний дворец, который находится в Сокольниках и вмещает всего 1538 зрителей. В нем красно-белые играли в регулярном чемпионате и большую часть Кубка Харламова.
Причина переноса — концерт рэп-дуэта HammAli & Navai, который пройдет на «Мегаспорте» вечером в воскресенье. Подготовка к мероприятию займет более суток и не позволит провести хоккейный матч на арене в субботу.
Молодежка «Спартака» выиграла три первых матча финала, но затем «СКА-1946» смог сравнять счет в серии — 3−3.
Автор: Алексей Шевченко