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Седьмой матч финала МХЛ пройдет на арене на 1500 зрителей из-за рэп-концерта

Как стало известно «СЭ», МХК «Спартак» прислал в МХЛ письмо о том, что клуб не сможет провести седьмой матч финальной серии плей-офф против «СКА-1946», запланированный на субботу, на арене «Мегаспорт».

Источник: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Как стало известно «СЭ», МХК «Спартак» прислал в МХЛ письмо о том, что клуб не сможет провести седьмой матч финальной серии плей-офф против «СКА-1946», запланированный на субботу, на арене «Мегаспорт» (вместимость — 12396 человек), а перенесет игру в другой домашний дворец, который находится в Сокольниках и вмещает всего 1538 зрителей. В нем красно-белые играли в регулярном чемпионате и большую часть Кубка Харламова.

Причина переноса — концерт рэп-дуэта HammAli & Navai, который пройдет на «Мегаспорте» вечером в воскресенье. Подготовка к мероприятию займет более суток и не позволит провести хоккейный матч на арене в субботу.

Молодежка «Спартака» выиграла три первых матча финала, но затем «СКА-1946» смог сравнять счет в серии — 3−3.

Автор: Алексей Шевченко