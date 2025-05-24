«Локомотив» — убийца российского хоккея? Скоро вы осознаете, как были неправы

Согласитесь, это катастрофа. Не нужно быть экспертом, чтобы сделать очевидный вывод: мы испытывали колоссальные проблемы в матчах с закрытыми командами. И за эти годы совершенно ничего не изменилось. «Локомотив» катком прошёлся по всем соперникам в минувшей регулярке и нисколько не замедлил ход в плей-офф. И в этом проблема не Никитина, он всего лишь старается идти в ногу со временем и следит за тенденциями. Ведь дело не только в России. За последние пять чемпионатов мира (не включая проходящий в данный момент) финны дважды выиграли золото и один раз — серебро. Чехи являются действующими чемпионами. В молодёжном хоккее в последние пять лет наблюдается доминирование североамериканских сборных, однако с 2014 по 2019 год финны трижды брали золото, в то время как Россия вплоть до отстранения продолжала довольствоваться далёким Баффало-2011.