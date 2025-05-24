Американский защитник «Трактора» объявил о завершении карьеры

Перед началом сезона-2024/25 Кэмпфер подписал годичный контракт с «Трактором». В минувшем розыгрыше Кубка Гагарина американец принял участие в 20 матчах, в которых забросил четыре шайбы и отдал шесть голевых передач. «Трактор» добрался до финала, где уступил ярославскому «Локомотиву» с общим счетом 1−4 в серии. В сезоне-2021/22 Кэмпфер выступал за казанский «Ак Барс». Всего в рамках КХЛ он провел 131 встречу и набрал 76 (27+49) очков.