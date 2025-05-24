Американский защитник «Трактора» объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Американский защитник челябинского «Трактора» Стивен Кэмпфер объявил о завершении карьеры, сообщается на сайте клуба.
Профессиональную карьеру Кэмпфер начал в 2006-м году в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), где четыре сезона провел за Университет Мичигана и дважды стал чемпионом. В 2007 году он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под 93-м номером клубом «Анахайм Дакс».
В своем дебютном сезоне в НХЛ за «Бостон Брюинз» Кэмпфер стал обладателем Кубка Стэнли (2011). Всего Стивен провел в сильнейшей североамериканской лиге 234 матча и набрал 40 (16+24) очков, выступая за такие клубы, как «Миннесота Уайлд», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Также в активе Кэмпфера 392 игры в Американской хоккейной лиге (АХЛ), где он отметился 174 баллами.
Перед началом сезона-2024/25 Кэмпфер подписал годичный контракт с «Трактором». В минувшем розыгрыше Кубка Гагарина американец принял участие в 20 матчах, в которых забросил четыре шайбы и отдал шесть голевых передач. «Трактор» добрался до финала, где уступил ярославскому «Локомотиву» с общим счетом 1−4 в серии. В сезоне-2021/22 Кэмпфер выступал за казанский «Ак Барс». Всего в рамках КХЛ он провел 131 встречу и набрал 76 (27+49) очков.