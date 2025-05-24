Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
1-й период
Швеция
0
:
США
0
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.55
П2
3.70
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
19:20
Швейцария
:
Дания
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.40
П2
9.25
Хоккей. НХЛ
25.05
Флорида
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
0
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
0
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
25.05
Эдмонтон
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.41
П2
3.05

Американский защитник «Трактора» объявил о завершении карьеры

Хоккеист «Трактора» Стивен Кэмпфер объявил о завершении карьеры.

Источник: https://vk.com/traktor_chelyabinsk

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Американский защитник челябинского «Трактора» Стивен Кэмпфер объявил о завершении карьеры, сообщается на сайте клуба.

Профессиональную карьеру Кэмпфер начал в 2006-м году в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), где четыре сезона провел за Университет Мичигана и дважды стал чемпионом. В 2007 году он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под 93-м номером клубом «Анахайм Дакс».

В своем дебютном сезоне в НХЛ за «Бостон Брюинз» Кэмпфер стал обладателем Кубка Стэнли (2011). Всего Стивен провел в сильнейшей североамериканской лиге 234 матча и набрал 40 (16+24) очков, выступая за такие клубы, как «Миннесота Уайлд», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Также в активе Кэмпфера 392 игры в Американской хоккейной лиге (АХЛ), где он отметился 174 баллами.

Перед началом сезона-2024/25 Кэмпфер подписал годичный контракт с «Трактором». В минувшем розыгрыше Кубка Гагарина американец принял участие в 20 матчах, в которых забросил четыре шайбы и отдал шесть голевых передач. «Трактор» добрался до финала, где уступил ярославскому «Локомотиву» с общим счетом 1−4 в серии. В сезоне-2021/22 Кэмпфер выступал за казанский «Ак Барс». Всего в рамках КХЛ он провел 131 встречу и набрал 76 (27+49) очков.