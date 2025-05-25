Плохой год санкт-петербургского хоккея. Все команды системы СКА — без трофеев

В плей-офф-2025 команда Романа Ротенберга вылетела уже в первом раунде, потерпев поражение в противостоянии с московским «Динамо» — 2−4. Этот результат оказался для СКА худшим за 15 лет — и вместе с тем повторением клубного антирекорда в рамках КХЛ. В сезоне-2009/2010 санкт-петербургская команда уступила в первом раунде рижскому «Динамо» в четырёх матчах — 1−3. Годом ранее, в первом сезоне КХЛ, СКА также вылетел на стадии ⅛ финала. Тогда серию всухую выиграл «Спартак» — 3−0. Однако в первом случае санкт-петербургская команда заняла второе место по итогам регулярки, во втором — восьмое.