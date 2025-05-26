Приехал в Россию и выиграл первый трофей с 16 лет. Интервью теневого героя «Локомотива»

Байрон Фрэз — теневой герой чемпионского «Локомотива». Канадский нападающий не входил в лидеры по статистике, но выполнял много черновой работы и был незаменим на вбрасываниях. Опытный форвард присоединился к ярославцам прошлым летом. Говоря об изменениях «Локомотива», позволивших добраться до Кубка Гагарина, в первую очередь называют Александра Радулова. Но если продолжить этот список, Фрэза однозначно стоит отнести к другим важным подписаниям, которые сделали команду сильнее.
Фрэзу недавно исполнилось 34 года. Всю карьеру, за исключением отрезка в Ярославле, он провел в Северной Америке. Однако, несмотря на длинный путь в хоккее, в плей-офф отыграл только три сезона и только в АХЛ. В 2015 году вылетел в первом раунде с «Торонто Марлиз». Через два сезона вместе с «Сиракьюзом», фарм-клубом «Тампы», уступил в финале Кубка Колдера «Гранд-Рапидс». А в следующий раз Фрэз попал в плей-офф только в 2022 году, но его «Стоктон» выбыл в полуфинале.
Чемпионство с «Локомотивом» — особенный момент в карьере канадца. Байрон наконец-то выиграл трофей, пусть случилось это не в Северной Америке, а в России. После завершения пятого матча в Ярославле корреспондент «СЭ» пообщался с нападающим и узнал о победных чувствах.
— Это ваш первый сезон в России, и он закончился для вас Кубком Гагарина. Что чувствуете сейчас?
— Невероятные чувства! Я не выигрывал трофеев, пожалуй, с 16 лет. Был близок, но так и не смог преодолеть эту решающую черту. Поэтому этот момент с «Локомотивом» — особенный для меня.
— Серия с «Трактором» стала самой сложной в плей-офф?
— Каждая игра сложна, каждый матч в плей-офф тяжелый. «Трактор» — очень хорошая команда. Они дошли до финала, это говорит о многом. Я горд нашей командой за то, как она провела весь плей-офф. У меня были хорошие предчувствия, когда мы выиграли второй матч в финале. От игры к игре мы становились увереннее.
— В прошлом сезоне «Локомотив» играл в финале, но уступил «Металлургу». Почувствовали, когда летом пришли в команду, что она созрела для Кубка?
— Абсолютно. Когда я подписывал контракт, я знал, что «Локомотив» проиграл в финале год назад. Примерно понимал, что произошло. Тот выход в финал задал для меня определенный стандарт. Я понимал, куда еду, и очень рад, что сейчас мы выиграли Кубок.
— Что скажете о тренерском вкладе Игоря Никитина?
— Он — невероятный специалист! Он уже выигрывал Кубок, выходил в финал. Каждый день с самого начала сезона он проделывал большую работу.
— Как считаете, Никитин сможет в будущем возглавить клуб НХЛ?
— Уверен в этом.
— Вас восхищала игра Александра Радулова? В 38 лет он горит игрой как ребенок.
— Александр — MVP Кубка Гагарина. Весь сезон он был нашим лидером, а плей-офф поднял эту планку еще выше. Когда хоккеист выигрывает Кубок, он знает, каково это. И это про Радулова! Он проделал большую работу в раздевалке, общался с парнями, помогал молодым. Такие опытные игроки очень важны, когда команда идет к большим целям.
— Можете назвать его особенным хоккеистом за его страсть к игре?
— Однозначно. Это его особенность. Я следил за ним, когда он играл в «Монреале» — одной из моих любимых команд в детстве. Его всегда отличало невероятное упорство, которое ни он, ни соперники не могут выключить. Уверен, вы видели, какой он на льду, какой он на скамейке запасных, и я вам скажу: в раздевалке он точно такой же — всегда заряжен и готов помогать команде.
— Что вы поняли о КХЛ и российском хоккее за этот год?
— КХЛ — классная лига. Здесь много талантливых игроков. Мне все понравилось. Я рад, что приехал в Россию и отыграл здесь сезон.
— Успели прочувствовать и понять особенности русской души? Как вас приняли в Ярославле?
— Люди в России прекрасны. Все, кого я встречал, старались мне помочь, были доброжелательны. Мне понравилась местная культура. Город действительно важен для парней. Рад, что приехал сюда. Очень благодарен своему переводчику, который всегда был со мной и помогал во всем. И отдельно — всему персоналу команды.
— Готовы продолжить карьеру в «Локомотиве»?
— Посмотрим, что предложит клуб. Я был бы не против, но никогда не знаешь, как все сложится дальше. Для начала мы должны отпраздновать победу, насладиться этим моментом, провести время с семьей и близкими, а затем вернемся к общению о будущем.
Михаил Скрыль