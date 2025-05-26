Приехал в Россию и выиграл первый трофей с 16 лет. Интервью теневого героя «Локомотива»

Фрэзу недавно исполнилось 34 года. Всю карьеру, за исключением отрезка в Ярославле, он провел в Северной Америке. Однако, несмотря на длинный путь в хоккее, в плей-офф отыграл только три сезона и только в АХЛ. В 2015 году вылетел в первом раунде с «Торонто Марлиз». Через два сезона вместе с «Сиракьюзом», фарм-клубом «Тампы», уступил в финале Кубка Колдера «Гранд-Рапидс». А в следующий раз Фрэз попал в плей-офф только в 2022 году, но его «Стоктон» выбыл в полуфинале.