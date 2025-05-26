Игроки «Локомотива» получат по 10 миллионов рублей за победу в Кубке Гагарина

Это самое скромное индивидуальное вознаграждение за завоевание титула в КХЛ в последние годы. Ранее хоккеисты других команд получали от 20 до 35 миллионов рублей.
«Локомотив» обыграл «Трактор» в финале плей-офф КХЛ (4−1 в серии). Ярославцы впервые стали победителями Кубка Гагарина.
Хоккей, КХЛ, Финал
21.05.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 8437 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Бенуа Гру
Вратари
Даниил Исаев
Закари Фукале
2-й период
25:45
Владимир Ткачев
25:50
Мартин Гернат
(Егор Сурин)
27:16
Андрей Сергеев
27:16
Андрей Сергеев
3-й период
53:15
Стивен Кэмпфер
(Александр Кадейкин)
Овертайм
61:01
Сергей Телегин
68:01
Максим Шалунов
(Андрей Сергеев, Артур Каюмов)
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит