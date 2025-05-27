Не потерять бы в серебре. Как «Трактор» может измениться в межсезонье?

Отдельно остановимся на втором. Можно часто наткнуться на мнение, что Кравцов уедет за океан. Однако в попытку № 4 вообще не верится, даже несмотря на то, что при Гру мы увидели абсолютно другого Виталия, который пашет в меньшинстве и не пропускает силовые от соперников. Права на Кравцова всё ещё принадлежат и ещё один сезон будут принадлежать «Ванкуверу», в котором ценят игроков совсем другого склада, а назначение Адама Фута как бы говорит о том, что линия Рика Токкета будет продолжаться в новом году. А какой другой клуб рискнёт выменивать права на уже 25-летнего форварда?