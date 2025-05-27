ЦСКА расстался с основным вратарем после неудачного сезона в КХЛ

ЦСКА и вратарь Иван Просветов достигли соглашения о прекращении действия контракта. Об этом сообщается в телеграм-канале московского клуба КХЛ.
26-летний Просветов прошедшем сезоне сыграл в КХЛ 43 матча и одержал 22 победы, отражая 92% бросков. Четыре матча он провел «на ноль».
Просветов в прошлом сезоне вернулся в Россию из Северной Америки, где выступал с 2016 года. В НХЛ голкипер провел 24 матча за «Аризона Койотис» и «Колорадо Эвеланш».
В регулярном чемпионате ЦСКА занял пятое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил минскому «Динамо».