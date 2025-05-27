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ЦСКА расстался с основным вратарем после неудачного сезона в КХЛ

Иван Просветов, который до перехода в ЦСКА много лет провел в Северной Америке, покинул московский клуб после одного сезона.

ЦСКА и вратарь Иван Просветов достигли соглашения о прекращении действия контракта. Об этом сообщается в телеграм-канале московского клуба КХЛ.

26-летний Просветов прошедшем сезоне сыграл в КХЛ 43 матча и одержал 22 победы, отражая 92% бросков. Четыре матча он провел «на ноль».

Просветов в прошлом сезоне вернулся в Россию из Северной Америки, где выступал с 2016 года. В НХЛ голкипер провел 24 матча за «Аризона Койотис» и «Колорадо Эвеланш».

В регулярном чемпионате ЦСКА занял пятое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил минскому «Динамо».