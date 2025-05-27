«Хочется зайти в сезон без задолженностей». Гендиректор «Лады» Харламов — о будущем клуба с новым спонсором

— Состоялось совещание по итогам сезона МХЛ. Какие важные темы на нем поднимались?
— На таких совещаниях идет подведение итогов. Поздравили МХК «Спартак» с чемпионством. Все отметили, что этот сезон был интересным. Плей-офф привлек большое количество зрителей на трибуны. Это связано с тем, что МХЛ не побоялась переехать на большие арены. Все сложилось: люди пришли и болели за свои команды. Теперь готовимся к новому сезону.
— В системе «Лады» много талантливой молодежи, но в последние годы эти хоккеисты переходили в другие команды. Взять того же Семена Фролова, который перебрался в «Спартак». Как остановить отток молодых парней?
— Понимание и условия для этого есть. Все остальное нужно доработать. Нужно давать игрокам шанс на каждом уровне. Наш плюс сейчас — полноценный фарм-клуб ЦСК ВВС. Раньше с Самарой работали по договору, а теперь это наш фарм-клуб. Это существенная поддержка для молодых ребят. У них теперь будет понимание, что выстроена вертикаль: молодежка, ВХЛ и КХЛ.
— Вы не так давно вошли в руководство «Лады». За какие процессы внутри клуба сейчас больше всего болит голова?
— Она болит, как и у всех, одинаково. Идет подготовка к новому сезону во всей структуре клуба. Надо все организовать. Есть клубные долги, которые за летний период надо закрыть.
— Какова ситуация с задолженностями «Лады» перед хоккеистами, персоналом и контрагентами?
— Задолженность есть. Мы будем постепенно ее гасить. Я не могу назвать суммы, но все мы цивилизованные люди и ко всем надо относиться с пониманием. Любой труд должен быть оплачен. Мы сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки исправить ситуацию.
— Вы ставите дедлайн по выплатам: закрыть долги, допустим, к 1 июля или к 1 августа?
— Таких конкретных дат нет. Есть понимание, что сначала надо разобраться с тренерами, персоналом, игроками, потом — работники, контрагенты. Какие-то вопросы будут решаться параллельно. Хочется зайти в новый сезон без задолженностей.
— Могут ли долги отпугнуть новых игроков? Имидж клуба формируется долго, но растерять его очень легко.
— Это хороший вопрос. Мы постараемся этого не допустить. Как вы знаете, к нам пришел стратегический партнер. Надеюсь, что этого не произойдет.
— Готовы представить Бориса Миронова главным тренером?
— С этим нужно подождать два-три дня.
— Павел Зубов останется в тренерском штабе команды?
— Скорее всего, да.
— Насколько серьезно изменится команда?
— Мы уже ставим задачу — как минимум попадание в плей-офф. Конечно, «Лада» претерпит изменения. В процентном соотношении сложно сказать. Сергей Гомоляко работает над селекцией.
— Какие позиции являются самыми важными для усиления?
— Все идет параллельно. Нам надо усиливаться по всем линиям: вратари, защитники, нападающие.
— Каково будущее Магомеда Шараканова, который вернется из аренды в московское «Динамо»? Постараетесь ли вы сохранить защитника?
— Посмотрим. Интересный вопрос. Изначально мы должны его вернуть из аренды, а потом вести новый диалог. Поживем — увидим.
— Насколько активно изучаете иностранный рынок? Будете закрывать лимит на легионеров полностью?
— Сейчас приглашать иностранцев — это риск. Каждый клуб уделяет много внимания, чтобы подписать контракт с легионерами. Рынок сузился. Европейский — отпал, остались американцы и канадцы. Пригласить кого-то из НХЛ — проблематично, поэтому все работают по АХЛ. Есть очень много факторов, которые надо предусмотреть. Мы работаем в этом направлении.
— Появилась информация, что «Лада» интересуется Данилом Башкировым. Есть ли к нему интерес?
— Не подтверждаю и не опровергаю. Переговоры идут обоюдовыгодные, поэтому надо понимать, как договариваться с Омском. Мы много кого хотим пригласить, но есть нюансы. Договоримся — будет хорошо.
— Насколько велико влияние руководителя компании «Полипласт» на текущую деятельность клуба? Надо ли согласовывать всех игроков, или у вас с Сергеем Гомоляко больше свободы в действиях?
— Свобода действий у нас есть, но, как и в любых других клубах, надо предоставить тренерский штаб, игроков, объяснить необходимость подписаний. Наш партнер любит хоккей и хорошо знаком с ним. Я и Сергей Юрьевич информируем его о всей деятельности.
— Цель на следующий сезон — выход в плей-офф?
— Да. Это стандартно. В прошлом сезоне мы не попали в плей-офф. Говорить лозунгами о том, что мы идем за кубком, сейчас не стоит. Делаем все постепенно. Попадание в плей-офф — задача номер один.
Михаил Скрыль