«Хочется зайти в сезон без задолженностей». Гендиректор «Лады» Харламов — о будущем клуба с новым спонсором

— Понимание и условия для этого есть. Все остальное нужно доработать. Нужно давать игрокам шанс на каждом уровне. Наш плюс сейчас — полноценный фарм-клуб ЦСК ВВС. Раньше с Самарой работали по договору, а теперь это наш фарм-клуб. Это существенная поддержка для молодых ребят. У них теперь будет понимание, что выстроена вертикаль: молодежка, ВХЛ и КХЛ.