Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Эдмонтон
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.60
П2
3.28
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
США
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
0
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
29.05
Каролина
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
:
Эдмонтон
П1
X
П2

«Хочется зайти в сезон без задолженностей». Гендиректор «Лады» Харламов — о будущем клуба с новым спонсором

Интервью генерального директора «Лады» Александра Харламова на закрытии сезона МХЛ — о будущем клуба, цели на следующий сезон и выборе нового главного тренера.

Источник: ХК «Лада»

— Состоялось совещание по итогам сезона МХЛ. Какие важные темы на нем поднимались?

— На таких совещаниях идет подведение итогов. Поздравили МХК «Спартак» с чемпионством. Все отметили, что этот сезон был интересным. Плей-офф привлек большое количество зрителей на трибуны. Это связано с тем, что МХЛ не побоялась переехать на большие арены. Все сложилось: люди пришли и болели за свои команды. Теперь готовимся к новому сезону.

— В системе «Лады» много талантливой молодежи, но в последние годы эти хоккеисты переходили в другие команды. Взять того же Семена Фролова, который перебрался в «Спартак». Как остановить отток молодых парней?

— Понимание и условия для этого есть. Все остальное нужно доработать. Нужно давать игрокам шанс на каждом уровне. Наш плюс сейчас — полноценный фарм-клуб ЦСК ВВС. Раньше с Самарой работали по договору, а теперь это наш фарм-клуб. Это существенная поддержка для молодых ребят. У них теперь будет понимание, что выстроена вертикаль: молодежка, ВХЛ и КХЛ.

— Вы не так давно вошли в руководство «Лады». За какие процессы внутри клуба сейчас больше всего болит голова?

— Она болит, как и у всех, одинаково. Идет подготовка к новому сезону во всей структуре клуба. Надо все организовать. Есть клубные долги, которые за летний период надо закрыть.

— Какова ситуация с задолженностями «Лады» перед хоккеистами, персоналом и контрагентами?

— Задолженность есть. Мы будем постепенно ее гасить. Я не могу назвать суммы, но все мы цивилизованные люди и ко всем надо относиться с пониманием. Любой труд должен быть оплачен. Мы сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки исправить ситуацию.

— Вы ставите дедлайн по выплатам: закрыть долги, допустим, к 1 июля или к 1 августа?

— Таких конкретных дат нет. Есть понимание, что сначала надо разобраться с тренерами, персоналом, игроками, потом — работники, контрагенты. Какие-то вопросы будут решаться параллельно. Хочется зайти в новый сезон без задолженностей.

— Могут ли долги отпугнуть новых игроков? Имидж клуба формируется долго, но растерять его очень легко.

— Это хороший вопрос. Мы постараемся этого не допустить. Как вы знаете, к нам пришел стратегический партнер. Надеюсь, что этого не произойдет.

— Готовы представить Бориса Миронова главным тренером?

— С этим нужно подождать два-три дня.

— Павел Зубов останется в тренерском штабе команды?

— Скорее всего, да.

— Насколько серьезно изменится команда?

— Мы уже ставим задачу — как минимум попадание в плей-офф. Конечно, «Лада» претерпит изменения. В процентном соотношении сложно сказать. Сергей Гомоляко работает над селекцией.

— Какие позиции являются самыми важными для усиления?

— Все идет параллельно. Нам надо усиливаться по всем линиям: вратари, защитники, нападающие.

— Каково будущее Магомеда Шараканова, который вернется из аренды в московское «Динамо»? Постараетесь ли вы сохранить защитника?

— Посмотрим. Интересный вопрос. Изначально мы должны его вернуть из аренды, а потом вести новый диалог. Поживем — увидим.

— Насколько активно изучаете иностранный рынок? Будете закрывать лимит на легионеров полностью?

— Сейчас приглашать иностранцев — это риск. Каждый клуб уделяет много внимания, чтобы подписать контракт с легионерами. Рынок сузился. Европейский — отпал, остались американцы и канадцы. Пригласить кого-то из НХЛ — проблематично, поэтому все работают по АХЛ. Есть очень много факторов, которые надо предусмотреть. Мы работаем в этом направлении.

— Появилась информация, что «Лада» интересуется Данилом Башкировым. Есть ли к нему интерес?

— Не подтверждаю и не опровергаю. Переговоры идут обоюдовыгодные, поэтому надо понимать, как договариваться с Омском. Мы много кого хотим пригласить, но есть нюансы. Договоримся — будет хорошо.

— Насколько велико влияние руководителя компании «Полипласт» на текущую деятельность клуба? Надо ли согласовывать всех игроков, или у вас с Сергеем Гомоляко больше свободы в действиях?

— Свобода действий у нас есть, но, как и в любых других клубах, надо предоставить тренерский штаб, игроков, объяснить необходимость подписаний. Наш партнер любит хоккей и хорошо знаком с ним. Я и Сергей Юрьевич информируем его о всей деятельности.

— Цель на следующий сезон — выход в плей-офф?

— Да. Это стандартно. В прошлом сезоне мы не попали в плей-офф. Говорить лозунгами о том, что мы идем за кубком, сейчас не стоит. Делаем все постепенно. Попадание в плей-офф — задача номер один.

Михаил Скрыль