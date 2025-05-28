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В ЦСКА определились с кандидатами на пост главного тренера

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что клуб рассматривает трех человек в качестве кандидатов на пост главного тренера. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в ближайшее время клуб определится с новым тренером и сделает по данному поводу официальное объявление.

29 апреля ЦСКА отправил предыдущего наставника клуба Илью Воробьева в отставку. Специалист отработал в команде меньше года, он возглавил армейский клуб перед стартом сезона-2024/25 в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Под его руководством армейский клуб занял пятое место в Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В активе команды 85 очков в 68 матчах. Клуб вышел в плей-офф, однако вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина уже в первом раунде. Армейская команда уступила минскому «Динамо», команды провели шесть матчей, и серия завершилась с результатом 2−4.