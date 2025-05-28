Чемпион ВХЛ Исаков станет главным тренером нижегородского «Торпедо»

«Торпедо‑Горький» под руководством Исакова первые в истории стала обладателем Кубка Чемпиона России, обыграв в финальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) воскресенский «Химик» (4−2).
В прошедшем сезоне «Торпедо» в первом раунде Кубка Гагарина всухую проиграло серию «Локомотиву» (0−4). После вылета из плей‑офф КХЛ клуб расторг контракт с Игорем Ларионовым.
«Сразу же после того, как “Торпедо‑Горький” стало чемпионом ВХЛ, это перестало быть тайной. Главный тренер клуба ВХЛ Алексей Исаков возглавит “Торпедо” на уровне КХЛ.
Мы очень рады тому, что Алексей Геннадьевич поощрен за добросовестный труд. При том, что он доказал свою состоятельность и в МХЛ, когда завоевал бронзовые медали с «Чайкой». Теперь с «Торпедо‑Горький» сделал Нижний Новгород чемпионом России в ВХЛ. Человек проходит по всем ступеням профессионального хоккея в нашем клубе. Я считаю, что Исаков — прекрасный кандидат на этот пост.
Победа «Торпедо‑Горький» — это отличный результат огромной тренерской работы. Мы видим удивительное единение в коллективе. То, как команда умеет перестраиваться, применять различные игровые схемы. Это великолепная работа Алексея Исакова и его штаба. Нельзя умалять их заслуг. Это тренерская команда«, — приводит слова Забуги “Матч ТВ”.