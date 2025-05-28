Чемпион ВХЛ Исаков станет главным тренером нижегородского «Торпедо»

Мы очень рады тому, что Алексей Геннадьевич поощрен за добросовестный труд. При том, что он доказал свою состоятельность и в МХЛ, когда завоевал бронзовые медали с «Чайкой». Теперь с «Торпедо‑Горький» сделал Нижний Новгород чемпионом России в ВХЛ. Человек проходит по всем ступеням профессионального хоккея в нашем клубе. Я считаю, что Исаков — прекрасный кандидат на этот пост.