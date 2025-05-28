Игорь Никитин: Важно, чтобы каждый ощущал себя значимой частью команды

— Наверно, здесь очевидно, что тот Кубок Гагарина и нынешний выиграны в разное время, в разных условиях. Но здесь невозможно сравнить, что сложнее. Я, например, шесть лет назад был с одним багажом опыта, сейчас у меня его стало больше. В этой связи хочу воспользоваться случаем и поблагодарить своих коллег по тренерскому штабу, с которыми я не один год работаю. Это не просто настоящие профессионалы, а люди с большим характером и очень надежные товарищи. Одним из них является Дмитрий Юшкевич, которого вы упомянули в вопросе. Команда состоит не только из ребят-хоккеистов, но и из таких людей, работающих в тренерском штабе и административном персонале. И без них у нас бы ничего не получилось.