Игорь Никитин: Важно, чтобы каждый ощущал себя значимой частью команды

Неделю назад ярославский «Локомотив» впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина. В финале он обыграл челябинский «Трактор» по итогам пяти матчей (4:1). Этот триумф стал вторым в карьере главного тренера железнодорожников Игоря Никитина — ранее он приводил к победе в плей-офф КХЛ московский ЦСКА в 2019 году.
В интервью «Известиям» 52-летний специалист рассказал об эмоциях от новой победы, о желании выиграть трофей в память о команде «Локомотива», погибшей в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года, и высказался о роли в успехе звездного нападающего Александра Радулова, подписавшего с ярославцами контракт прошлым летом.
— За счет чего выиграли этот Кубок Гагарина?
— Хочется поблагодарить ребят, хоккеистов, которые поверили в наши идеи, принципы и через тяжелую работу, высочайшую самоотдачу пришли к этому успеху. Было четыре года очень сложной работы, когда мы шаг за шагом развивались и шли к победе. Игроки всё это время отдавались без остатка в играх и на тренировках, делали всё, что могли. Да, было разное, были обидные неудачи, как тот же прошлогодний финал против «Магнитки». Но парни продолжали трудиться изо всех сил — спасибо им за это большое. Они шли к своей мечте и в итоге достигли ее через сверхусилие, травмы, боль, выплеснули все эмоции.
— Вы с Дмитрием Юшкевичем первые, кто выиграли Кубок Гагарина в две разные эпохи — до потолка зарплат в КХЛ и после его введения. Сейчас сложнее стало побеждать?
— Наверно, здесь очевидно, что тот Кубок Гагарина и нынешний выиграны в разное время, в разных условиях. Но здесь невозможно сравнить, что сложнее. Я, например, шесть лет назад был с одним багажом опыта, сейчас у меня его стало больше. В этой связи хочу воспользоваться случаем и поблагодарить своих коллег по тренерскому штабу, с которыми я не один год работаю. Это не просто настоящие профессионалы, а люди с большим характером и очень надежные товарищи. Одним из них является Дмитрий Юшкевич, которого вы упомянули в вопросе. Команда состоит не только из ребят-хоккеистов, но и из таких людей, работающих в тренерском штабе и административном персонале. И без них у нас бы ничего не получилось.
— В чем особенность победы в Ярославле?
— В первую очередь в том, что мы смогли принести трофей городу с такой хоккейной историей, порадовать болельщиков, которые так долго этого ждали. Для нас было особой ответственностью работать в клубе и городе, переживших такую трагедию, как гибель команды 2011 года в авиакатастрофе. Очень хотелось прийти на их монумент и привезти туда Кубок Гагарина, почтить тем самым память парней. Для этого мы работали всё это время. И в связи с этим эмоции от этой победы с «Локомотивом» особенные.
— Вы пришли в «Локомотив» в сентябре 2021 года, буквально через пару недель после 10-летней годовщины той трагедии. Понимали, что от вас ждут победы во многом в память о погибшей команде?
— Разумеется, понимали, куда попали. Насколько и на самом «Локомотиве», и на городе Ярославле в целом висит груз той трагедии. Каждый год приезжали к ребятам на кладбище, к их мемориалу, отдавали дань памяти. Но очень хотели в память о них принести клубу Кубок Гагарина. И вот на четвертый год работы это удалось.
— Всего два раза за 17-летнюю историю КХЛ в течение сезона одна и та же команда выигрывала и регулярный чемпионат, и плей-офф — в обоих случаях это были возглавляемые вами ЦСКА и «Локомотив». Как вам удается совмещать эти два взаимоисключающих успеха? Считается, что входить фаворитом в плей-офф опасно.
— Ну вот нас год назад все тоже называли фаворитами перед финалом с «Магниткой». Результат вы помните. Мы этот опыт учли (улыбается). Вообще нам, конечно, не было просто ни в одном матче — все серии, все игры давались очень тяжело. Объяснить успех можно только тем, что хоккеисты были здорово готовы и при этом на максимуме отрабатывали каждую свою смену от начала до конца. Такая работа не могла пройти безрезультатно.
— За счет чего удалось собрать столь ровную команду, где во время плей-офф не было, чтобы кто-то провалился, почти каждый игрок, если не был серьезно травмирован, внес свой вклад в успех?
— Здесь акцент надо делать на том, что у нас командный вид спорта. Я это говорю не просто ради слов — просто важно, чтобы каждый ощущал себя значимой частью команды. Все работали именно с таким ощущением. Думаю, это передалось и на льду.
— В четвертьфинале плей-офф вы были на грани неудачи, когда «Авангард» сравнял счет в серии, проигрывая 1:3, довел дело до седьмого матча, а там, горя 0:2 в середине третьего периода, также отыгрался и уступил вам лишь во втором овертайме (2:3). Какие эмоции испытывали от того, что вся работа могла пойти прахом?
— Эта серия позволила нам стать командой, которая способна выиграть Кубок. Об этом мы говорили и внутри коллектива сразу после той победы, и это можно повторить сейчас, когда мы успешно завершили сезон.
— Признанный самым ценным игроком прошедшего плей-офф Александр Радулов пришел в «Локомотив» перед этим сезоном. Можно сказать, что такой фигуры не хватило в прошлогоднем финале с «Металлургом»?
— Нет, я могу сказать только то, что Саня в этом сезоне пришелся ко двору. А как оно могло и должно было быть в прошлом финале? Я не могу сказать. Всё должно быть вовремя.
— Правда, что на победу в седьмом матче серии с «Авангардом» очень повлияла мощная речь Радулова перед командой в раздевалке в перерыве между третьим периодом и овертаймом?
— Нас в раздевалке не было, так что я не знаю (улыбается).
Алексей Фомин