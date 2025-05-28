Этот тренер заменит самого Ларионова. До «Торпедо» он 20 лет работал помощником в низших лигах

В Нижнем Новгороде определились с кандидатурой главного тренера. «Торпедо» возглавит Алексей Исаков, который во вторник вечером завоевал очередной трофей в российском хоккее. Он выиграл кубок чемпионов в ВХЛ. И если еще некоторое время назад были сомнения по поводу того, справится ли он, перейдя на новый уровень, то теперь сомнения исчезли.
Хотя нет. Безусловно, сомнения есть. Но они нормальные, все-таки у Алексея Исакова нет опыта самостоятельной работы в КХЛ. Однако когда, если не сейчас, дать возможность специалисту проявить себя. В Нижнем Новгороде считают, что назначение мотивируют и остальных тренеров в системе, ведь на их глазах специалист показывает результат и получает повышение. Говорят, что в клубе всерьез рассматривали только иностранного специалиста, но потом передумали. Были варианты с российскими тренерами, но душа к этому не лежала. Вроде бы в списке были опытные люди, но в Нижнем Новгороде не понимали, что может дать тот или иной свободный агент. При этом Исаков в любом случае вошел бы в штаб главной команды. Однако чем дольше шел плей-офф в ВХЛ, тем меньше у Исакова было конкурентов. Решение назначить его на пост главного было уже до начала финала, результат серии с «Химиком» ничего бы не поменял.
Все тревоги по поводу Исакова напрасны. Нет, конечно, он может провалиться с нижегородским клубом, допустим, не попасть в плей-офф. Всякое может произойти в спорте. Оснований думать о провале немного. Новый тренер «Торпедо» пропагандирует игровой стиль. И «Чайка» у него творила на льду, и «Торпедо-Горький» в регулярном чемпионате и плей-офф ВХЛ было одним из немногих, кто выступал зрелищно. Кому-то кажется, что Исаков слишком мягкий, но и это миф. Он, возможно, не орет на скамейке, стоит спокойно, но хоккеисты рассказывали, что в нужный момент может стать жестким. Просто он старается доводить до игроков свою мысль нормальными словами. Кроме того, излишняя жесткость требуется, если у тебя есть в команде лишний элемент, а в «Торпедо» собираются формировать коллектив, где не будет тех людей, что способны развалить раздевалку.
Кто-то считает, что у Исакова нет опыта работы со взрослыми хоккеистами. Но, видимо, никто и никогда не изучал его карьеру, а тренер долгое время работал помощником в разных клубах ВХЛ. Он в этой лиге вообще с сезона-2010/11. Не забывайте, что год работы в «вышке» идет за три в КХЛ. В той лиге играют гораздо более избалованные ребята, к которым надо найти подход. Поговорите с любым тренером из ВХЛ, узнаете массу интересного о хоккеистах.
Назначение Исакова даст сигнал остальным командам КХЛ, что пора уже вводить в лигу новых людей. В России удобно только иностранцам, которым сразу предоставляют все возможности. Пробиться в элиту своим очень и очень непросто. Посмотрите, кто выигрывал турниры в ВХЛ за последние годы. Только Леониду Тамбиеву удалось попасть на новый уровень, а про возможность сделать карьеру из МХЛ я вообще молчу. Там без шансов. На результаты в молодежке вообще никто не обращает внимания.
Рассказывают, что в Нижнем Новгороде до сих пор нет единства по поводу досрочной отставки Игоря Ларионова. Некоторые считают, что он был сильным тренером, которому не давали работать. Много и таких, кто понял, что слова Ларионова стали слишком часто расходиться с делом. Исаков — компромиссная фигура. Для хоккея в области он сделал многое, сейчас ему дали возможность проявить себя.
Задача перед «Торпедо» будет довольно скромная. Надо сыграть лучше, чем в прошлом сезоне. Но это основа, а не цель. Уверен, что тренер постарается сделать все, чтобы удивить зрителей, как было в этом сезоне в ВХЛ. Если кто-то думает, что выиграть в ВХЛ просто, то не обольщайтесь. Это месиво, а не турнир, не случайно там лидер по итогам регулярного чемпионата вылетает в первом раунде, а в этом сезоне в плей-офф не попали два финалиста прошлого сезона.
Исакову будут помогать работать спокойно, но и он должен понимать, что теперь представляет не только себя, но и все новое поколение тренеров. Если у Алексея получится, то станут доверять и остальным.
Но у него все должно быть нормально.