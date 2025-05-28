Этот тренер заменит самого Ларионова. До «Торпедо» он 20 лет работал помощником в низших лигах

Хотя нет. Безусловно, сомнения есть. Но они нормальные, все-таки у Алексея Исакова нет опыта самостоятельной работы в КХЛ. Однако когда, если не сейчас, дать возможность специалисту проявить себя. В Нижнем Новгороде считают, что назначение мотивируют и остальных тренеров в системе, ведь на их глазах специалист показывает результат и получает повышение. Говорят, что в клубе всерьез рассматривали только иностранного специалиста, но потом передумали. Были варианты с российскими тренерами, но душа к этому не лежала. Вроде бы в списке были опытные люди, но в Нижнем Новгороде не понимали, что может дать тот или иной свободный агент. При этом Исаков в любом случае вошел бы в штаб главной команды. Однако чем дольше шел плей-офф в ВХЛ, тем меньше у Исакова было конкурентов. Решение назначить его на пост главного было уже до начала финала, результат серии с «Химиком» ничего бы не поменял.