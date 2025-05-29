«Будем делать ставку на наших». «Амур» хочет играть своими, но в 2025-м это утопия

Можно говорить об игре своими, когда ты «Локомотив», который десятилетиями выстраивает свою академию и каждый год выдаёт много обученных хоккеистов. Но школу Хабаровска годами грабили более богатые клубы, и в последнее время эти набеги происходят уже на детском уровне. Недавно 12-летний местный талант отметился красивейшим голом и тут же сообщил, что отправляется в школу СКА. Даже если бы это не был СКА, то оказался бы почти любой топ-клуб — помочь тут могло только введение драфта, однако против этого на себе рвут рубаху как раз те самые любители «дербана», выдающие чужих воспитанников за продукты своих академий.