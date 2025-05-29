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«Металлург» продлил контракт с форвардом Даниилом Вовченко

Хоккейный клуб «Металлург» продлил контракт с форвардом Даниилом Вовченко.

Источник: metallurg.ru

Как сообщает пресс-служба магнитогорского клуба, новый срок соглашения рассчитан на два года — до конца сезона-2026/2027.

29-летний Даниил Вовченко пополнил состав команды в декабре 2023 года. До «Металлурга» нападающий играл за череповецкую «Северсталь». В сезоне-2023/2024 он стал незаменимым игроком основного состава — именно Даниилу принадлежит «золотой» гол финала-2024 против «Локомотива».

В сезоне-2024/2025 нападающий сыграл в 67 играх и набрал 35 (18+17) очков при показателе полезности «+1». Всего в КХЛ у Даниила 551 игра и 272 (128+144) балла за результативность.