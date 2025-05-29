«Металлург» продлил контракт с форвардом Даниилом Вовченко

29-летний Даниил Вовченко пополнил состав команды в декабре 2023 года. До «Металлурга» нападающий играл за череповецкую «Северсталь». В сезоне-2023/2024 он стал незаменимым игроком основного состава — именно Даниилу принадлежит «золотой» гол финала-2024 против «Локомотива».