В ожидании громких трансферов. Как изменится СКА в межсезонье?

То же самое можно сказать и про весь СКА. Далеко за примерами ходить не надо — достаточно вспомнить всё тот же четвёртый матч плей-офф с «Динамо». За шесть минут до конца третьего периода бело-голубые забросили шайбу и повели 4:2. Казалось, хозяева сломлены и уже не отыграются. Но буквально тут же питерцы бросились в атаку и за оставшиеся минуты сравняли счет, а в овертайме, как уже говорилось, забросили победную шайбу, которая после 10-минутного просмотра и консультаций была отменена.