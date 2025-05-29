Московское «Динамо» продлило контракт с канадским нападающим

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Московское «Динамо» продлило соглашение с канадским нападающим Диланом Сикьюрой, сообщается на официальном сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новый контракт рассчитан до 31 мая 2026 года.
Сикьюре 29 лет. Он играет за «Динамо» с декабря 2024 года после обмена из челябинского «Трактора». За столичный клуб он провел 45 матчей и набрал 26 очков (12 шайб + 14 передач) при показателе полезности «+12». В минувшем плей-офф форвард стал вторым бомбардиром команды с 12 очками (4+8). «Бело-голубые» дошли до полуфинала, где уступили челябинцам.
В 2014 году Сикьюра был выбран под общим 178-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом «Чикаго Блэкхокс». Также он выступал за «Вегас Голден Найтс», «Колорадо Эвеланш» и шведский «Шеллефтео».