Праздничная церемония в честь завоевания «Локомотивом» Кубка Гагарина пройдёт в августе

«Чествование чемпионов Кубка Гагарина — нашей команды “Локомотив” — пройдёт в августе. Такое решение принял клуб. Дату определят позже. Ориентироваться будут на график предсезонной подготовки. Наша совместная с клубом задача — провести торжество на высоком уровне и создать команде боевой настрой на будущие победы», — написал Евраев в своём телеграм-канале.