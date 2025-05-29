Праздничная церемония в честь завоевания «Локомотивом» Кубка Гагарина пройдёт в августе

Напомним, в финальной серии плей-офф-2025 «Локомотив» обыграл «Трактор» (4−1) и впервые стал обладателем Кубка Гагарина.
«Чествование чемпионов Кубка Гагарина — нашей команды “Локомотив” — пройдёт в августе. Такое решение принял клуб. Дату определят позже. Ориентироваться будут на график предсезонной подготовки. Наша совместная с клубом задача — провести торжество на высоком уровне и создать команде боевой настрой на будущие победы», — написал Евраев в своём телеграм-канале.
«Локомотив» стал восьмым клубом, завоевавшим Кубок Гагарина.