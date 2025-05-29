ЦСКА продлил контракт с защитником Николаем Макаровым.

22-летний защитник дебютировал в КХЛ в сезоне-2020/2021. Всего за главную команду ЦСКА он сыграл 96 матчей, набрав 7 (1+6) очков при показателе полезности «+12». В 2023 году Николай стал обладателем Кубка Гагарина в составе армейского клуба.