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«Барыс» задумал вернуть игрока сборной Казахстана

Астанинский «Барыс» заинтересован в возвращении в команду опытного защитника сборной Казахстана Леонида Метальникова, передают Vesti.kz со ссылкой на Шайбу.kz.

Источник: icehockey.kz

35-летний хоккеист, являющийся воспитанником устькаменогорской школы, последние четыре сезона провел в составе «Адмирала». Его действующий контракт с клубом из Владивостока истекает 31 мая.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Метальников принял участие в 54 матчах и набрал 7 (1+6) очков. Ранее он уже защищал цвета «Барыса» — в сезоне-2015/16, а также в период с 2019 по 2021 год.

Напомним, в сезоне-2024/25 КХЛ «Барыс» выступил неудачно, завершив регулярный чемпионат на последнем, 12-м месте в Восточной конференции и не сумев пробиться в плей-офф.