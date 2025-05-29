«Барыс» задумал вернуть игрока сборной Казахстана

35-летний хоккеист, являющийся воспитанником устькаменогорской школы, последние четыре сезона провел в составе «Адмирала». Его действующий контракт с клубом из Владивостока истекает 31 мая.
В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Метальников принял участие в 54 матчах и набрал 7 (1+6) очков. Ранее он уже защищал цвета «Барыса» — в сезоне-2015/16, а также в период с 2019 по 2021 год.
Напомним, в сезоне-2024/25 КХЛ «Барыс» выступил неудачно, завершив регулярный чемпионат на последнем, 12-м месте в Восточной конференции и не сумев пробиться в плей-офф.