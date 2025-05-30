Великого Ларионова променяли на ноунейма из второй российской лиги! Почему в «Торпедо» все сделали правильно

Без малого два месяца прошло с момента, как «Торпедо» отправило в отставку Игоря Ларионова. Профессора освободили от должности после того, как нижегородцы всухую проиграли серию первого раунда «Локомотиву». Как выяснилось, проиграли они будущим чемпионам. Ларионова, впрочем, уже не вернуть. У «Торпедо» появился новый главный тренер. И его имя широкому кругу болельщиков ни о чем не говорит.
Когда Ларионов только-только был отправлен в отставку, стало очевидно: руководству «Торпедо» будет сложно подобрать кандидата со столь же громким именем и роскошным послужным списком. Правда, все регалии самого Ларионова на момент его пришествия в волжский клуб ограничивались карьерой игрока. Как тренер, несмотря на солидный возраст, он был начинающим. За плечами у Игоря Николаевича был лишь противоречивый опыт с молодежной сборной России.
Заявлялось, что у «Торпедо» есть четыре кандидата. Среди них были и иностранцы. Однако то, что фаворитом является Алексей Исаков, никто особо не скрывал. С его назначением в Нижнем Новгороде не спешили до тех пор, пока не закончит выступление его команда — «Торпедо-Горький». А закончила она там, что выиграла Кубок Петрова.
Именно в раздевалке победителей де-факто и состоялось назначение Исакова главным тренером первой команды. Максим Гафуров, главный человек в иерархии нижегородского хоккея, объявил об этом на видео в присутствии хоккеистов только что выигравших чемпионат ВХЛ хоккеистов и самого Исакова. А позже Гафуров объяснил решение.
«В целом тренера выбирали, продолжая систему и подчеркивая сильнейшие стороны, которые у нас есть. Мы свой исторический выбор уже сделали — хотим играть в атаку, быстро, красиво. Да, нужно для результата чуть-чуть добавить мощи и прагматичности. Вот для этого и Алексей Геннадьевич Исаков, и ряд приобретений, которые вы узнаете уже после первого июня», — сказал заместитель председателя правительства Нижегородской области.
Некоторые новички, о которых говорит Гафуров, уже известны. Место в воротах займет экс-голкипер «Сибири» Денис Костин. Вернется в команду защитник Антон Сизов, который однажды попал в немилость Ларионову. Другой игрок, с которым не сложились отношения у Профессора, также возвращается — речь о Алексее Кручинине. На позиции легионеров придут миниатюрные североамериканцы Мэйсон Джобст и Бобби Нарделла. А габаритов «Торпедо» должен добавить бывший форвард «Амура» Дмитрий Шевченко.
Звезд первой величины или игроков с необъятным авторитетом в Нижнем Новгороде пока не ожидается, что облегчает задачу новому главному тренеру. Правда, с легионерами он в своей карьере еще не работал. Практически вся карьера Исакова связана с ВХЛ, причем в большинстве клубов этот 49-летний специалист работал в качестве ассистента. Как главный тренер он проявил себя именно в Нижнем Новгороде. Сначала завоевал бронзу МХЛ с «Чайкой», а затем привел к победе «Торпедо-Горький».
«Мы очень рады тому, что Алексей Геннадьевич поощрен за добросовестный труд. При том, что он доказал свою состоятельность и в МХЛ, когда завоевал бронзовые медали с “Чайкой”. Теперь с “Торпедо‑Горький” сделал Нижний Новгород чемпионом России в ВХЛ. Человек проходит по всем ступеням профессионального хоккея в нашем клубе. Я считаю, что Исаков — прекрасный кандидат на этот пост», — а это сказал новый генеральный менеджер клуба Евгений Забуга.
В Нижнем Новгороде планируют продолжить вектор на атакующий хоккей, который задали Ларионов и Козырев, но с акцентом на более агрессивный стиль игры. То, что «Северсталь» принципиально не играет в силовую, серьезно ограничивает ее арсенал. Вот и «Торпедо» при Ларионове была слишком «плюшевой» командой. Сможет ли эти задумки реализовать Исаков? Не попробуешь — не узнаешь. Как минимум на других этажах хоккейной иерархии ему это удавалось. Он определенно заслужил повышение.
Конечно, в «Торпедо» рискуют. Как рисковали и в 2022 году, когда доверяли команду неопытному тренеру Ларионову. Только благодаря громкой фамилии у боссов нижегородского клуба была своего рода подушка безопасности. Теперь они идут другим путем, обращаясь к лиге, которая подарила КХЛ Разина и Тамбиева, Десяткова и Козырева, а также Епанчинцева с Заварухиным — все они в той или иной степени имели отношение к ВХЛ, а кто-то из них там сделал себе имя. Важно, что в Нижнем не перебирают одну колоду тренеров, не ходят по кругу, а пытаются посмотреть на ситуацию свежим взглядом. Хоккей должен их за это вознаградить.
Дмитрий Ерыкалов