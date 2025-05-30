Великого Ларионова променяли на ноунейма из второй российской лиги! Почему в «Торпедо» все сделали правильно

Конечно, в «Торпедо» рискуют. Как рисковали и в 2022 году, когда доверяли команду неопытному тренеру Ларионову. Только благодаря громкой фамилии у боссов нижегородского клуба была своего рода подушка безопасности. Теперь они идут другим путем, обращаясь к лиге, которая подарила КХЛ Разина и Тамбиева, Десяткова и Козырева, а также Епанчинцева с Заварухиным — все они в той или иной степени имели отношение к ВХЛ, а кто-то из них там сделал себе имя. Важно, что в Нижнем не перебирают одну колоду тренеров, не ходят по кругу, а пытаются посмотреть на ситуацию свежим взглядом. Хоккей должен их за это вознаградить.