Марат Валиуллин: «После двух побед над “Динамо” слишком рано поверили в проход серии»

— Наверно, в первую очередь слишком рано поверили, что можем пройти серию. Возможно, эти два первых матча, которые победные, отрицательно сказались. Вроде и выигрыш, а, с другой стороны, думали, что сейчас побежим вперед и тому подобное. А «Динамо» сыграло более закрыто, ждало наших ошибок и наказывало нас за каждую из них. В принципе три проигранных нами матча были от ножа, но сопернику, наверно, больше повезло. А в последнем, шестом, матче мы пропустили в самом начале — дальше уже было сложно отыграться, но мы до последнего боролись вне зависимости от того, какой будет счет.