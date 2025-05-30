Марат Валиуллин: «После двух побед над “Динамо” слишком рано поверили в проход серии»

29 мая в Барвихе прошла торжественная церемония закрытия сезона КХЛ, а перед ее началом там же состоялось традиционное собрание руководителей клубов лиги. В интервью «Известиям» его итоги подвел генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Марат Валиуллин, который также оценил апрельское решение совета директоров КХЛ о поэтапном повышении потолка и пола зарплат, рассказал о необходимых позициях для усиления команды, переговорах о новых контрактах с нападающими Артёмом Галимовым и Ильёй Сафоновым, а также прокомментировал работу главного тренера команды Анвара Гатиятулина и его взаимодействие со своим предшественником, ныне консультантом клуба Зинэтулой Билялетдиновым.
— Как оцените прошедшее собрание руководителей?
— В принципе совещание хорошее было. Руководство лиги отчиталось по многим вопросам. Например, о показателях по посещаемости матчей КХЛ в минувшем сезоне — они хорошие, зрителей много приходит. Мы видим, что лига развивается.
— Руководители клубов не очень активно комментировали апрельское решение совета директоров о подъеме потолка зарплат КХЛ к сезону-2027/28 до 1 млрд рублей с нынешних 900 млн. Вы как восприняли подобные перемены?
— Мы на прошлых совещаниях руководителей клубов говорили, что такие цифры нас устраивают. Работаем в тех реалиях, которые в данный момент есть. Насколько я понимаю, все остальные клубы тоже.
— В какой степени «Ак Барсу» нужно усиление на следующий сезон?
— В первую очередь, наверное, отмечу, что надо сохранить тех лидеров, которые у нас есть. Тех, которые хотят уехать в Канаду и Америку, у которых действительно есть предложения оттуда. Ребята здорово отыграли прошедший сезон. И сохранить их — первостепенная задача. А второстепенная — найти хороших центральных нападающих. Мы смотрим кандидатов, общаемся по ним. Конкуренция за хоккеистов среди клубов большая, но при этом есть большой круг ребят, которые выходят на рынок. Так что будет интересно.
— Говоря о тех, кто хочет уехать за океан, имеете в виду Артёма Галимова, Илью Сафонова и Амира Мифтахова?
— Да, разговариваем с ними. Максимально постараемся их удержать.
— В некоторых телеграм-каналах появлялась информация, что вы договорились с ними о новых контрактах.
— В принципе каждый день пишут, что договорились или не договорились. Могу сказать, что пока стопроцентных договоренностей нет.
— Полтора года назад, когда мы с вами общались на Матче звезд КХЛ в Санкт-Петербурге, вы говорили, что разговариваете с Дмитрием Воронковым о возможном возвращении из НХЛ. Сейчас эта тема неактуальна уже?
— Нет, почему. Мы остались с ним в хороших дружеских отношениях. Общались с ним и в течение сезона, и в конце него. Сейчас, когда он приехал в отпуск из США, поздравили с окончанием сезона в «Коламбусе». Всегда с ним на связи. Мы его всегда ждем в Казани. Посмотрим, как у него будет дальше развиваться ситуация. Он провел хороший сезон в НХЛ, стал одним из лидеров «Коламбуса». И понимаем, что сейчас привезти его — минимальные шансы.
— То есть шансы его вернуть теперь существенно ниже, чем тогда?
— Да. Ситуации всё-таки разные. В 2023 году, когда Воронков играл в «Кливленде» (фарм-клуб «Коламбуса» в АХЛ. — «Известия»), провел там несколько матчей, он действительно хотел вернуться в «Ак Барс». Но потом в силу определенных обстоятельств остался там. И в итоге преодолел трудности в виде языкового барьера и других вопросов. Сейчас сами видите, как Дима адаптировался в «Коламбусе», насколько он освоился в команде и лиге.
— Возможны ли перестановки в тренерском штабе среди помощников Анвара Гатиятулина?
— Возможно, какое-то дополнительное усиление будет. Несколько вариантов нами прорабатываются, но те тренеры, которые уже есть, остаются и дальше.
— Чего «Ак Барсу» не хватило в четвертьфинальной серии плей-офф против московского «Динамо»? Почему, поведя 2:0 после двух выездных побед, проиграли четыре подряд матча и вылетели?
— Наверно, в первую очередь слишком рано поверили, что можем пройти серию. Возможно, эти два первых матча, которые победные, отрицательно сказались. Вроде и выигрыш, а, с другой стороны, думали, что сейчас побежим вперед и тому подобное. А «Динамо» сыграло более закрыто, ждало наших ошибок и наказывало нас за каждую из них. В принципе три проигранных нами матча были от ножа, но сопернику, наверно, больше повезло. А в последнем, шестом, матче мы пропустили в самом начале — дальше уже было сложно отыграться, но мы до последнего боролись вне зависимости от того, какой будет счет.
— Год прошел с момента ухода Зинэтулы Билялетдинова с поста главного тренера и его замены на Анвара Гатиятулина, но при этом резонанс вызвало и назначение Зинэтулы Хайдаровича консультантом в «Ак Барсе», и слова Гатиятулина о советах со стороны предшественника. Вас устраивает такой формат взаимодействия?
— Честно говоря, не очень понимаю такого ажиотажа от появления столь заслуженного человека, как Билялетдинов, который просто консультирует, причем не на постоянной основе. У многих клубов также есть консультанты, которые помогают тренерам. Возможно, Зинэтула Хайдарович просто особенно на виду, поскольку ходил на матчи «Ак Барса», появлялся на трибунах и иногда его там фотографировали и потом эти фотографии выхватывались всеми. Хотя он приезжал в Казань раз в месяц, но к каждому приезду было такое внимание у публики.
— А он большую часть сезона находился в Москве?
— Конечно. Бывало, они с Анваром Рафаиловичем общались по телефону, а во время плей-офф Зинэтула Хайдарович приезжал в Казань именно посмотреть матчи, но не находился в раздевалке.
— Я на выездных матчах «Ак Барса» в Москве видел, как он после игры заходил в раздевалку.
— Вот именно, что после игры, а не во время нее.
— Вы же понимаете, что такой ажиотаж от того, что в данном случае консультантом выступает предыдущий главный тренер «Ак Барса», его легенда, который уже бывал вице-президентом, советником, но всякий раз это заканчивалось его возвращением к руководству командой.
— Но он многое сделал для клуба, для Республики Татарстан и вообще для хоккея в целом в России. Это уважаемый человек. И его рекомендации, какие-то направления, наверное, будут идти на пользу.
Алексей Фомин