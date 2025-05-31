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Московское «Динамо» сделало квалификационные предложения 19 хоккеистам

19 хоккеистов московского «Динамо» получили квалификационные предложения от клуба. Об этом сообщила пресс-служба команды в телеграм-канале.

Источник: Чемпионат.com

В списке указаны следующие игроки:

  • защитники: Артём Кудашов, Егор Никитин;
  • нападающие: Максим Комтуа, Дмитрий Рашевский, Никита Буруянов, Артём Чернов, Владислав Михайлов, Пётр Яковлев, Макар Ханин, Матвей Максимов, Иван Селиванов, Богдан Киселёв.

Кроме того, выдвинуты квалификационные предложения игрокам, которые находились в правах московского «Динамо»: Вадим Жеренко, Артём Волченков, Никита Новиков, Егор Бусыгин, Артём Кулаков, Богдан Тринеев и Игорь Чернышов.

Напомним, в первом раунде плей-офф КХЛ московское «Динамо» обыграло СКА в шести матчах. Во втором раунде бело-голубые оказались сильнее «Ак Барса» со счётом 4−2 в серии. В полуфинале Кубка Гагарина — 2025 московский клуб проиграл челябинскому «Трактору» со счётом 1−4 в серии.