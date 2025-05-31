«Автомобилист» объявил об уходе трех хоккеистов

Канадцу Дицу 31 год, на международном уровне он выступает за сборную Казахстана. Диц является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА. Он перешел в «Автомобилист» в декабре 2024 года, провел 38 матчей и набрал 10 (0+10) очков. Канадцу Блэкеру 34 года, хоккеист также представляет сборную Казахстана. Он провел в «Автомобилисте» четыре сезона, сыграл 218 матчей и набрал 70 (17+53) очков. Обидину 28 лет. Россиянин выступал за «Автомобилист» в 2017−21 годах, а потом вернулся в Екатеринбург в 2022 году. На его счету 375 матчей и 82 (43+39) балла в составе «Автомобилиста».