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«Автомобилист» объявил об уходе трех хоккеистов

Хоккеисты Блэкер, Диц и Обидин покинули «Автомобилист».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Защитники Джесси Блэкер, Даррен Диц и нападающий Андрей Обидин покинули екатеринбургский «Автомобилист», сообщается на официальном сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Все трое хоккеистов покинули клуб по причине истечения контрактов.

«Благодарим игроков за игру в “Автомобилисте” и желаем успешного продолжения карьеры», — говорится в заявлении клуба.

Канадцу Дицу 31 год, на международном уровне он выступает за сборную Казахстана. Диц является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА. Он перешел в «Автомобилист» в декабре 2024 года, провел 38 матчей и набрал 10 (0+10) очков. Канадцу Блэкеру 34 года, хоккеист также представляет сборную Казахстана. Он провел в «Автомобилисте» четыре сезона, сыграл 218 матчей и набрал 70 (17+53) очков. Обидину 28 лет. Россиянин выступал за «Автомобилист» в 2017−21 годах, а потом вернулся в Екатеринбург в 2022 году. На его счету 375 матчей и 82 (43+39) балла в составе «Автомобилиста».