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«Северсталь» продлила контракт с защитником Артёмом Щучиновым

«Северсталь» продлила контракт с Артёмом Щучиновым.

Источник: Чемпионат.com

«Северсталь» продлила контракт с Артёмом Щучиновым. Новый срок соглашения составляет два года — до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба череповецкого клуба.

19-летний защитник присоединился к команде в январе 2025 года. Всего в активе Артёма 9 (2+7) очков в 17 матчах за «Северсталь».

Напомним, «Северсталь» завершила текущий сезон поражением в первом раунде плей-офф от «Спартака» в серии из пяти матчей (1−4). В регулярном сезоне череповецкий клуб занял шестое место, набрав 83 очка после 68 встреч.

Ранее стало известно, что лучшим звеном прошедшего сезона Континентальной хоккейной лиги стала тройка Михаил Ильин — Данил Аймурзин — Кирилл Пилипенко из «Северстали».