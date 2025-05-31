Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
США
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
0
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2

«Не понимаю такого ажиотажа вокруг заслуженного человека». Валиуллин — о Билялетдинове

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о работе Зинэтулы Билялетдинова на посту консультанта казанского клуба.

Источник: Чемпионат.com

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о работе Зинэтулы Билялетдинова на посту консультанта казанского клуба.

— Год прошёл с момента ухода Зинэтулы Билялетдинова с поста главного тренера и его замены на Анвара Гатиятулина, но при этом резонанс вызвало и назначение Зинэтулы Хайдаровича консультантом в «Ак Барсе», и слова Гатиятулина о советах со стороны предшественника. Вас устраивает такой формат взаимодействия?

— Честно говоря, не очень понимаю такого ажиотажа от появления столь заслуженного человека, как Билялетдинов, который просто консультирует, причём не на постоянной основе. У многих клубов также есть консультанты, которые помогают тренерам. Возможно, Зинэтула Хайдарович просто особенно на виду, поскольку ходил на матчи «Ак Барса», появлялся на трибунах и иногда его там фотографировали и потом эти фотографии выхватывались всеми. Хотя он приезжал в Казань раз в месяц, но к каждому приезду было такое внимание у публики, — цитирует Валиуллина «Известия».