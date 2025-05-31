«Не понимаю такого ажиотажа вокруг заслуженного человека». Валиуллин — о Билялетдинове

— Честно говоря, не очень понимаю такого ажиотажа от появления столь заслуженного человека, как Билялетдинов, который просто консультирует, причём не на постоянной основе. У многих клубов также есть консультанты, которые помогают тренерам. Возможно, Зинэтула Хайдарович просто особенно на виду, поскольку ходил на матчи «Ак Барса», появлялся на трибунах и иногда его там фотографировали и потом эти фотографии выхватывались всеми. Хотя он приезжал в Казань раз в месяц, но к каждому приезду было такое внимание у публики, — цитирует Валиуллина «Известия».