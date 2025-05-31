Тэйлор Бек и шесть хоккеистов покинули «Сибирь»

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Второй бомбардир «Сибири» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2024/25 нападающий Тэйлор Бек и еще шесть хоккеистов покинули новосибирскую команду, сообщается в официальном Telegram-канале клуба.
Канадец Бек в прошедшем сезоне набрал 56 очков (16 шайб + 40 результативных передач) в 57 матчах регулярного чемпионата, уступив только канадскому защитнику Тревору Мерфи (58 очков).
Также «Сибирь» покинули вратарь Денис Костин, защитник Егор Мартынов, нападающие Никита Коротков, Георгий Белоусов, Брендан Лайпсик и Максим Сушко. У всех семерых хоккеистов 31 мая истекают контракты.
«Сибирь» в сезоне-2024/25 заняла седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции и уступила в серии первого раунда Кубка Гагарина уфимскому «Салавату Юлаеву» (3−4).