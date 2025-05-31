Тэйлор Бек и шесть хоккеистов покинули «Сибирь»

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Второй бомбардир «Сибири» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2024/25 нападающий Тэйлор Бек и еще шесть хоккеистов покинули новосибирскую команду, сообщается в официальном Telegram-канале клуба.