Медведев: Деятельность тренерского штаба СКА послужила причиной отставки совета директоров

«Во избежание спекуляций и пересудов по итогам вчерашнего заседания ХК СКА, которое продолжалось более двух с половиной часов, информирую, что неудовлетворительная оценка деятельности главного тренера и тренерского штаба основной команды, менеджмента и совета директоров послужила причиной сложения полномочий членами совета директоров и генеральным директором. Выбором главного тренера и формированием тренерского штаба основной команды безотлагательно займётся новый состав совета директоров во главе с заместителем председателя правления ПАО “Газпром” В. А. Маркеловым. Первое заседание состоится уже на следующей неделе. Оформлением принимаемых решений займётся новый генеральный директор Никита Стеничкин, который уже приступил к выполнению своих обязанностей», — цитирует Медведева «РИА Новости».