«Торпедо» не стало продлевать контракт с Ларионовым-младшим

Игорь Ларионов покинул пост главного тренера нижегородского «Торпедо» в апреле. В пятницу клуб объявил о назначении на эту должность Алексея Исакова. Он работал в клубе «Торпедо-Горький», который является фарм-клубом «Торпедо» и в этом сезоне стал чемпионом Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).