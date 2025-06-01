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«Торпедо» не стало продлевать контракт с Ларионовым-младшим

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» не стало продлевать контракт с нападающим Игорем Ларионовым-младшим после ухода его отца с поста главного тренера, сообщается в официальном Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: официальный сайт клуба "СКА-Нева"

Игорь Ларионов покинул пост главного тренера нижегородского «Торпедо» в апреле. В пятницу клуб объявил о назначении на эту должность Алексея Исакова. Он работал в клубе «Торпедо-Горький», который является фарм-клубом «Торпедо» и в этом сезоне стал чемпионом Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Сообщается, что 26-летний Ларионов-младший покинул команду в связи с окончанием контракта. Он выступал в нижегородской команде с сезона-2022/23. Всего в КХЛ форвард провел 127 матчей, в которых набрал 73 (20+53) очка.

Нижегородский клуб также попрощался с Даниилом Бокуном, Иваном Бочаровым, Вячеславом Войновым, Дмитрием Кагарлицким, Михаилом Орловым, Евгением Свечниковым, Китоном Томпсоном и Маркусом Филлипсом.