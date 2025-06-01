Денис Алексеев: Гол в пустые ворота «Трактора» был для меня как в замедленной съемке

На прошлой неделе хоккеисты ярославского «Локомотива» выиграли Кубок Гагарина, он стал первым в истории клуба. В финале они по итогам пяти матчей выиграли серию у челябинского «Трактора» (4:1), а до этого в плей-офф КХЛ прошли нижегородское «Торпедо» (4:0), омский «Авангард» (4:3) и уфимский «Салават Юлаев» (4:1). Успех «железнодорожников» уникален еще и наличием в основной обойме победившей команды 17 воспитанников клуба, восемь из которых уроженцы Ярославля. Среди них приехавший в город в 12 лет нападающий Денис Алексеев.
В интервью «Известиям» он поделился первыми эмоциями после решающего гола Максима Шалунова в овертайме пятого матча финала против «Трактора» (2:1), рассказал о важности победы в память об игроках, тренерах и сотрудниках «Локомотива», погибших в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года, а также объяснил, за счет чего главный тренер команды Игорь Никитин и его ассистент Дмитрий Юшкевич сделали ярославцев сильнейшими в КХЛ.
— Какие эмоции испытали от победы в Кубке Гагарина?
— В первые минуты после победного гола Макса Шалунова не верилось, если честно, что мы наконец выиграли Кубок Гагарина. А дальше испытал огромное счастье от того, что взяли этот трофей.
— Ваш гол в пустые ворота «Трактора» в концовке четвертого матча стал одним из ключевых в финальной серии, если учесть, что перед этим Байрон Фрейз получил пятиминутное удаление, и сравняй Челябинск счет в конце основного времени, он бы еще в овертайме играл в большинстве более четырех минут.
— Трудно что-то сказать по тому эпизоду. Для меня всё произошло тогда очень быстро, как в замедленной съемке. Но главное — победа. Было важно, что мы по итогу той встречи уехали из Челябинска с двумя победами и счетом 3:1 в серии. Для того каждый из нас работал на тренировках и на льду, чтобы в нужный момент помочь команде.
— В чем прибавил «Локомотив» по сравнению с проигранным год назад финалом «Металлургу»?
— В мелочах в основном. В принципе у нас команда была хорошая и тогда. Просто немного не хватило для того, чтобы взять трофей. Но в этом сезоне все были снова максимально нацелены на победу и дошли до конца.
— Насколько для воспитанников «Локомотива», которые родом из Ярославля или переехали в город в детстве, как вы, важно было принести трофей в память о погибшей в 2011 году команде?
— Я думаю, что не только местные ребята горели этой целью. Мы в «Локомотиве» не разделяем команду на местных и неместных. У нас одна команда. И все прекрасно понимали, что надо победить в память о той команде. И у меня нет слов, когда осознаю, что мы это сделали.
— Что привнесли в команду Игорь Никитин и Дмитрий Юшкевич, когда пришли в нее осенью 2021 года?
— В первую очередь они сделали так, чтобы каждый из нас поверил в себя. Мы делали для успеха всё что могли. А тренеры нас подталкивали, подбадривали и верили в команду с самого начала.
— Как изнутри видели состояние вашего голкипера Даниила Исаева после того, как перед финальной серией главный тренер «Трактора» Бенуа Гру заявил, что у «Локомотива» оборона без изъянов, но он не может то же самое сказать о вратаре, и с его игрой связал то, что вы едва не проиграли серию «Авангарду»?
— Даня — профессионал. Он со всем справился. Добавить здесь нечего.
— У «Локомотива» есть шансы остаться на вершине в следующем сезоне?
— Даже не знаю, что сказать. Главное, что мы сейчас на вершине. Что будет завтра… Обсудим это потом. У нас в команде все профессионалы и готовы играть на победу всегда.
— Какие впечатления от игры с Александром Радуловым в одной команде?
— Это был колоссальный опыт — играть целый сезон с Радуловым в одной команде. Каждая тренировка с ним, каждый матч — просто учишься у него ежедневно. Каждый момент он доигрывает до конца — неважно, в официальном это матче, в предсезонной игре или на тренировке.
Алексей Фомин