Денис Алексеев: Гол в пустые ворота «Трактора» был для меня как в замедленной съемке

— Трудно что-то сказать по тому эпизоду. Для меня всё произошло тогда очень быстро, как в замедленной съемке. Но главное — победа. Было важно, что мы по итогу той встречи уехали из Челябинска с двумя победами и счетом 3:1 в серии. Для того каждый из нас работал на тренировках и на льду, чтобы в нужный момент помочь команде.