Павел Порядин подписал новый контракт с «Спартаком»

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Нападающий московского «Спартака» Павел Порядин подписал новый контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на официальном сайте «красно-белых».
Новое соглашение Порядина рассчитано на три года.
«Хоккейный клуб “Спартак” Москва подписал новый контракт на три года с одним из лидеров нашей команды Павлом Порядиным! Желаем нашему яркому и самоотверженному игроку много новых побед, успешных и результативных выступлений в составе московского “Спартака”, — говорится в сообщении клуба.
Порядину 28 лет. Он выступает за «Спартак» с сезона-2023/24. В прошлом сезоне Порядин набрал 53 (25+28) очка в 71 игре. Ранее он играл за нижнекамский «Нефтехимик».
Также «Спартак» подписал новый контракт сроком на три сезона с 20-летним нападающим Сергеем Лукьянцевым. Помимо этого, контракт до конца сезона-2027/28 был продлен с 22-летним форвардом клуба Александром Пашиным.