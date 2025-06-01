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Павел Порядин подписал новый контракт с «Спартаком»

Хоккеист «Спартака» Порядин подписал новый контракт с клубом.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Нападающий московского «Спартака» Павел Порядин подписал новый контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на официальном сайте «красно-белых».

Новое соглашение Порядина рассчитано на три года.

«Хоккейный клуб “Спартак” Москва подписал новый контракт на три года с одним из лидеров нашей команды Павлом Порядиным! Желаем нашему яркому и самоотверженному игроку много новых побед, успешных и результативных выступлений в составе московского “Спартака”, — говорится в сообщении клуба.

Порядину 28 лет. Он выступает за «Спартак» с сезона-2023/24. В прошлом сезоне Порядин набрал 53 (25+28) очка в 71 игре. Ранее он играл за нижнекамский «Нефтехимик».

Также «Спартак» подписал новый контракт сроком на три сезона с 20-летним нападающим Сергеем Лукьянцевым. Помимо этого, контракт до конца сезона-2027/28 был продлен с 22-летним форвардом клуба Александром Пашиным.