Павел Порядин подписал новый контракт с «Спартаком»

«Хоккейный клуб “Спартак” Москва подписал новый контракт на три года с одним из лидеров нашей команды Павлом Порядиным! Желаем нашему яркому и самоотверженному игроку много новых побед, успешных и результативных выступлений в составе московского “Спартака”, — говорится в сообщении клуба.