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Загидулин продлил контракт с «Спартаком»

Загидулин продлил контракт с «Спартаком» на два года.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Голкипер московского «Спартака» Артем Загидулин подписал новый контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на официальном сайте «красно-белых».

Новое соглашение рассчитано на два года — до конца сезона-2026/27.

В минувшем розыгрыше Кубка Гагарина «Спартак» дошел до второго раунда, где уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» с общим счетом в серии 3−4.

Загидулину 29 лет. Он присоединился к «Спартаку» в конце декабря 2024 года в результате обмена с нижнекамским «Нефтехимиком». За столичный клуб он провел 27 игр в регулярном чемпионате и плей-офф, одержав 13 побед при двух играх «на ноль» и 92.5% отраженных бросков.

Ранее Загидулин также выступал за магнитогорский «Металлург», финский «Лукко», клуб НХЛ «Калгари Флэймз».