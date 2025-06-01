Загидулин продлил контракт с «Спартаком»

Загидулину 29 лет. Он присоединился к «Спартаку» в конце декабря 2024 года в результате обмена с нижнекамским «Нефтехимиком». За столичный клуб он провел 27 игр в регулярном чемпионате и плей-офф, одержав 13 побед при двух играх «на ноль» и 92.5% отраженных бросков.