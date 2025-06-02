«Спартак» продлил лидеров, «Ак Барс» сохранил звезду, «Торпедо» вернуло любимчика фанатов. Первый день открытия рынка КХЛ

День открытия рынка свободных агентов FONBET КХЛ прошел скромно и не принес обилия крупных сделок. По всей видимости, не все клубы оказались готовы объявлять подписания с 1 июня. Некоторые команды только попрощались с хоккеистами, которых не видят в следующем сезоне. Собрали главные сделки воскресенья в нашем материале.
«Ак Барс» не упустил Галимова
Артем Галимов, контракт которого истек 31 мая, был приоритетной целью «Ак Барса» в межсезонье. Подыскать замену лучшему бомбардиру команды и номинанту на «Золотую клюшку» было бы архисложно. Казанцев можно поздравить с закрытой сделкой: они сохранили нападающего еще на год, причем на весьма скромных финансовых условиях.
Коллега Михаил Зислис сообщил, что контракт Галимова предполагает 35 миллионов в окладной части. Напомним, Галимов всерьез (насколько это слово употребимо в отношении Артема) рассматривал вариант продолжения карьеры в «Анахайме». Читалось, что до «Дакс» форвард этим летом не доедет — больше это напоминало блеф в стиле покера. «Ак Барс» этим и воспользовался. За Казань и нашу лигу можно только порадоваться. В КХЛ остался яркий хоккеист, способный своей игрой украсить будущий сезон. Вот только зарплата нападающего выглядит подозрительно заниженной.
«Металлург» и «Северсталь» используют аренду из НХЛ
Когда «Колорадо» 30 мая объявило о подписании контракта с Ильей Набоковым, предполагалось, что до Северной Америки вратарь доедет не раньше чем в следующем сезоне. Все потому, что уже тогда обсуждался вариант аренды в «Металлург». О его факте магнитогорцы сообщили только в воскресенье. Талантливый голкипер проведет ближайший сезон в КХЛ и сожжет год контракта новичка.
Аренда Набокова — большая победа спортивного директора «Металлурга» Евгения Бирюкова. Не представляю, где бы магнитогорцы искали крепкого основного голкипера, если бы не договорились с Ильей. Вратарский рынок по КХЛ очень скудный, а подыскать подходящих кандидатов за океаном проблематично.
Набоков проведет еще сезон в КХЛ, после чего уедет в «Колорадо». По-прежнему считаю, что голкипер мог отправиться за океан и сейчас. Впрочем, в таком случае командировки в АХЛ было бы не избежать. А играть в фарм-клубе Набоков не горел желанием. Теперь остается провести сезон в «Металлурге» так, чтобы через год у «Эвеланш» не возникло необходимости обкатывать вратаря через АХЛ и продлевать Скотта Уэджвуда.
По аналогичной схеме «Северсталь» сохранила прогрессирующего нападающего Михаила Ильина. Форвард подписал контракт новичка с «Питтсбургом», а затем стороны оформили годичную аренду. Пробиться в основу «Пингвинз» Ильину этой осенью нереально. Выбор КХЛ в его случае совершенно понятен. Михаил продолжит играть в Череповце под руководством Андрея Козырева, стиль которого идеально подходит для развития индивидуальных навыков нападающих. За год в КХЛ форвард окрепнет еще сильнее, а летом уже можно подумать о продолжении карьеры в системе «Питтсбурга».
Новый главный тренер «Лады»
В сезон-2025/26 «Лада» заходит с новым спонсором и руководством. За тольяттинскую команду взялась компания «Полипласт», обеспечившая финансирование. Сменился и главный тренер: волжан возглавил Борис Миронов, отработавший прошлый сезон в штабе Бенуа Гру из «Трактора». В Челябинске он отвечал за оборону и хорошо справился со своей задачей. Его возвращение на роль главного — логичное повышение в статусе после серебряного сезона с черно-белыми.
Миронов успел поработать на аналогичной должности в московском «Спартаке», но продержался только полтора года. Команда под его руководством не запомнилась ярким стилем. Хоккея с явным акцентом на атаку не стоит ждать и от «Лады». Но в том, что Миронов способен навести порядок в раздевалке и привить коллективу дисциплину, сомневаться не приходится. Осталось только понять, с какими игроками ему предстоит решать задачу на сезон — выход в зону плей-офф. Ее уже публично озвучил новый гендиректор «Лады» Александр Харламов.
Ведущий защитник остался в «Тракторе»
Ценность каждого игрока повышается, когда команда выходит в финал. «Трактору», очевидно, не удастся сохранить всех ведущих хоккеистов. Это неизбежная данность для большого спорта, где амбиции и деньги идут впереди патриотизма. Максим Шабанов смотрит в сторону НХЛ. Может сменить клуб вратарь Зак Фукале. Пока же стоит похвалить челябинцев за продление ведущего защитника Сергея Телегина.
Трудно сказать, вышел ли 24-летний игрок на свой пик. По моим ощущениям — нет, и в ближайших сезонах он еще может прибавить. Рынок защитников ограничен, разбрасываться такими активами нельзя. К 24 годам Телегин успел съездить на Олимпиаду-2022, а вместе с «Трактором» выиграть серебро и две бронзы КХЛ. Неудивительно, что на Сергея был спрос со стороны конкурентов, но «Трактор» сработал грамотно и продлил защитника, выдав контракт на 50 миллионов. Адекватная сумма для ключевого игрока обороны, который выходит в первой-второй паре и закрывает важные минуты в меньшинстве.
«Спартак» переподписал контракты
Под вечер инфополе расшевелил «Спартак». Москвичи объявили о новых контрактах с Павлом Порядиным, Сергеем Лукьянцевым, Александром Пашиным, Артемом Загидулиным и Даниилом Орловым. Остановимся на соглашении с Порядиным. Лидер красно-белых переподписал контракт с клубом, по которому теперь заработает 45 миллионов за сезон, но действовать он будет до 2028 года.
По информации Артура Хайруллина, зарплата нападающего выросла на 10 миллионов. «Спартак» по-прежнему не готов заваливать ведущих игроков деньгами, но все-таки пошел на повышение контракта Порядина. Правда, сейчас больше всего волнует будущее главного тренера Алексея Жамнова. Специалист должен продолжить работу в клубе, но о пролонгации отношений пока не объявили официально.
Кручинин возвращается в «Торпедо»
Стоило Игорю Ларионову покинуть «Торпедо», как в команду вернулся Алексей Кручинин. Нижегородцы подписали 33-летнего форварда на два года. Новому главному тренеру Алексею Исакову присутствие такого опытного человека в раздевалке должно только помочь. Прошлый сезон Кручинин отыграл за «Северсталь» и стал шестым бомбардиром команды.
Не стоит ждать, что в «Торпедо» он вернется на лидерские роли, но как вожак, умеющий наладить атмосферу в раздевалке, нижегородцам точно пригодится. Прошлая история Алексея с «Торпедо» получила грустную концовку, но не по вине игрока. Сейчас есть возможность снова влюбить в себя местных болельщиков, если форвард будет отдаваться хоккею так, как он умеет.