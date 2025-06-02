«Спартак» продлил лидеров, «Ак Барс» сохранил звезду, «Торпедо» вернуло любимчика фанатов. Первый день открытия рынка КХЛ

Трудно сказать, вышел ли 24-летний игрок на свой пик. По моим ощущениям — нет, и в ближайших сезонах он еще может прибавить. Рынок защитников ограничен, разбрасываться такими активами нельзя. К 24 годам Телегин успел съездить на Олимпиаду-2022, а вместе с «Трактором» выиграть серебро и две бронзы КХЛ. Неудивительно, что на Сергея был спрос со стороны конкурентов, но «Трактор» сработал грамотно и продлил защитника, выдав контракт на 50 миллионов. Адекватная сумма для ключевого игрока обороны, который выходит в первой-второй паре и закрывает важные минуты в меньшинстве.