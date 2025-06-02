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СКА уволит Ротенберга и может заменить его на Кетова, а также резко сократить бюджет

По информации «СЭ», новое руководство СКА в ближайшее время уволит главного тренера армейцев Романа Ротенберга.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Ротенберг и Александр Медведев потеряли свои должности в совете директоров СКА, пост его главы занял Виталий Маркелов.

Ротенберг возглавляет СКА с 2022 года, дважды в плей-офф питерцы под его руководством проигрывали в финале Западной конференции, один раз — во втором раунде, а этой весной — в первом, уступив московскому «Динамо» (2−4).

По нашим данным, кандидатом на место Ротенберга является Евгений Кетов, который выступал за СКА с 2013 по 2023 годы, а два последних сезона работал тренером по развитию в штабе армейского клуба.

Планируется сокращение бюджета, вплоть до двукратного. Очень вероятны и расторжения контрактов самых высокооплачиваемых хоккеистов СКА.