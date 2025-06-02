СКА уволит Ротенберга и может заменить его на Кетова, а также резко сократить бюджет

Ранее Ротенберг и Александр Медведев потеряли свои должности в совете директоров СКА, пост его главы занял Виталий Маркелов.
Ротенберг возглавляет СКА с 2022 года, дважды в плей-офф питерцы под его руководством проигрывали в финале Западной конференции, один раз — во втором раунде, а этой весной — в первом, уступив московскому «Динамо» (2−4).
По нашим данным, кандидатом на место Ротенберга является Евгений Кетов, который выступал за СКА с 2013 по 2023 годы, а два последних сезона работал тренером по развитию в штабе армейского клуба.
Планируется сокращение бюджета, вплоть до двукратного. Очень вероятны и расторжения контрактов самых высокооплачиваемых хоккеистов СКА.