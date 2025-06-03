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«Большая сенсация»: тренер «Спартака» оценил отставку Ротенберга

Хоккейный тренер Сергей Суярков, лучший детский тренер России в рейтинге КХЛ и старший тренер академии московского «Спартака», в комментарии для «Газеты.Ru» выразил удивление отставкой Романа Ротенберга с поста главного тренера санкт-петербургского СКА.

Источник: РИА "Новости"

«Отставка Ротенберга — большая сенсация. Он проявил себя сильным менеджером. Я сам не работал с клубами КХЛ в качестве наставника, поэтому не могу судить его уровень. В СКА собраны очень хорошие, сильные хоккеисты и, конечно, они должны были давать результат намного лучше, чем они показали в этом сезоне», — отметил Суярков.

Роман Ротенберг работал в структуре СКА с 2011 года, занимая сначала пост генерального менеджера, а с января 2022 года был главным тренером команды. Под его руководством армейцы Санкт-Петербурга дважды доходили до финала Западной конференции, но оба раза уступали столичному ЦСКА. В нынешнем сезоне СКА занял седьмое место на Западе в регулярном чемпионате и уступил уже в серии первого раунда московскому «Динамо» (2−4), что было признано новым составом совета директоров неудовлетворительным.