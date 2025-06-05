«Авангард» обменял в «Ладу» двух нападающих на двух защитников

Состав «Лады» Ибрагимов пополнил в середине сезона-2024/2025 и успел провести 35 матчей, в которых отметился четырьмя голевыми передачами при показателе полезности «-7». Кривоножкин в минувшем сезоне выступал за «Ладью» в МХЛ и в 25 играх набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «+2», сумев дебютировать в КХЛ — 23 марта он принял участие в выездном поединке со «Спартаком».