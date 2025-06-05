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«Авангард» обменял в «Ладу» двух нападающих на двух защитников

Хоккейный клуб «Авангард» обменял в «Ладу» нападающих Илью Рейнгардта и Данила Башкирова на защитников Марселя Ибрагимова и Матвея Кривоножкина.

Источник: Чемпионат.com

Тольяттинский клуб также получит денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

Состав «Лады» Ибрагимов пополнил в середине сезона-2024/2025 и успел провести 35 матчей, в которых отметился четырьмя голевыми передачами при показателе полезности «-7». Кривоножкин в минувшем сезоне выступал за «Ладью» в МХЛ и в 25 играх набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «+2», сумев дебютировать в КХЛ — 23 марта он принял участие в выездном поединке со «Спартаком».

В предыдущем сезоне Башкиров играл за магнитогорский «Металлург» и «Авангард», проведя в общей сложности 53 матча, в которых заработал 11 (7+4) баллов за результативность при показателе полезности «+8». В сезоне-2024/2025 Рейнгардт сыграл 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ и заработал 15 (6+9) очков при показателе полезности «+9».