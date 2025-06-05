«Автомобилист» заключил контракт с нападающим Романом Горбуновым

Напомним, всю карьеру в КХЛ 28-летний форвард провёл в минском «Динамо». Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги нападающий сыграл 293 встречи, в которых забросил 67 шайб и отдал 73 результативные передачи, набрав 140 очков с показателем полезности «+17».