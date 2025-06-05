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В тренерском штабе минского «Динамо» произошли изменения

Тренер по физической подготовке Нормундс Силиньш покидает тренерский штаб минского «Динамо».

Источник: Чемпионат.com

Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба.

«Специалист присоединился к минскому “Динамо” перед стартом сезона-2023/2024. Благодаря его работе на протяжении двух сезонов наши хоккеисты подходили в оптимальной форме к матчам и грамотно восстанавливались после них. Спасибо за работу. Удачи в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении минского клуба.

Напомним, в плей-офф КХЛ «Динамо» проиграло «Трактору» в серии ¼ финала со счётом 1−4. Белорусская команда показала лучший результат за всё время участия в КХЛ.