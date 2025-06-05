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Канадский голкипер Фукале перешел в минское «Динамо», форвард Горбунов покинул клуб

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейное минское «Динамо» объявило о подписании контракта с канадским голкипером Заком Фукале, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 30-летним вратарем рассчитано на два года. Минувший сезон Фукале отыграл в челябинском «Тракторе», вместе с которым дошел до финала Кубка Гагарина. Канадец выходил на лед в 70 матчах, в среднем отражая 92% бросков. Также в активе Зака четыре игры в НХЛ за «Вашингтон», восемь лет карьеры голкипер провел в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

В 2023 году Фукале вместе с Сэмом Энасом выиграл главный трофей АХЛ — Кубок Колдера. На международной арене вратарь играл за юниорскую, молодежную и взрослую сборные Канады, став победителем Мемориала Глинки (2012), чемпионом молодежного первенства мира (2015) и обладателем Кубка Шпенглера (2017, 2020).

Также столичный клуб объявил о расставании с нападающим Романом Горбуновым, который далее будет выступать за «Автомобилист». Любимец минских болельщиков дебютировал в КХЛ в сезоне 2020/21 и провел пять лет в составе «зубров». Всего за «Динамо» у Горбунова 293 матча и 140 (67+73) очков при показатели полезности «+17».