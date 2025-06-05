Канадский голкипер Фукале перешел в минское «Динамо», форвард Горбунов покинул клуб

Соглашение с 30-летним вратарем рассчитано на два года. Минувший сезон Фукале отыграл в челябинском «Тракторе», вместе с которым дошел до финала Кубка Гагарина. Канадец выходил на лед в 70 матчах, в среднем отражая 92% бросков. Также в активе Зака четыре игры в НХЛ за «Вашингтон», восемь лет карьеры голкипер провел в Американской хоккейной лиге (АХЛ).