ЦСКА забирает из «Витязя» канадца, которого хотел Ротенберг. Первый трансфер к возвращению Никитина

Селекция бывает и на рынке тренеров, где выбор тоже скромный и в первую очередь необходимо держаться за тех, кто уже себя хорошо проявил. «Трактор» сохранил еще на один год канадца Рафаэля Рише и словенца Петера Шкрабеля. Их роль в успешном выступлении челябинцев в минувшем сезоне гораздо выше, чем можно было предположить изначально. Шкрабель не первый год работает с вратарями в летних лагерях в Северной Америке. В частности, с голкипером «Торонто» Энтони Столарцом. У словенского специалиста хорошая репутация.