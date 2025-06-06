ЦСКА забирает из «Витязя» канадца, которого хотел Ротенберг. Первый трансфер к возвращению Никитина

ЦСКА подпишет Роя
Перестановки, которые в конце мая произошли в СКА, существенно сказались на судьбах многих игроков. Роман Ротенберг успел договориться о трансфере сразу нескольких легионеров, но совет директоров армейцев снял его с руководящих должностей. Новый главный тренер СКА Игорь Ларионов не утвердил эти переходы, и Дерек Барак с Тревором Мерфи снова вышли на рынок. Была договоренность у СКА и о трансфере защитника «Витязя» Джереми Роя, но он 1 июня стал ограниченно свободным агентом. Судьба подмосковного клуба остается неясной, но канадец в любом случае покинет клуб. Рой принял предложение ЦСКА — вот только теперь непонятно, получит ли компенсацию «Витязь».
Планируется, что он будет играть во второй спецбригаде большинства — в первой место занято Никитой Нестеровым. Канадец провел три сезона в КХЛ и с ходу стал одним из лучших атакующих защитников Западной конференции. Можно не сомневаться, что у нового главного тренера ЦСКА Игоря Никитина Рой будет играть важную роль — учитывая, что армейцев уже покинул швед Классон, также планируется расставание с канадцем Колби Уильямсом. Состав ЦСКА серьезно обновится, и подписание Роя — лишь начало.
«Локомотив» сохранил Рафикова
Защитник Рушан Рафиков еще на два года остается в «Локомотиве», хотя на него были серьезные претенденты — «Авангард», «Ак Барс», СКА. Сам игрок изначально дал понять, что его все устраивает в Ярославле и он уйдет только в случае появления астрономического варианта по деньгам на стороне.
У клуба есть опция увеличить Рафикову бонус за чемпионство, чтобы в платежку вписать более скромную сумму. Ранее таким приемом эффективно пользовался «Металлург». Посмотрим, пойдет ли по этому пути «Локомотив». Примерная зарплата игрока составит 70 миллионов рублей в год.
«Авангард» избавился от контракта Башкирова
Обмен Данила Башкирова и Ильи Рейнгардта на Марселя Ибрагимова и Матвея Кривоножкина выглядит так, словно «Авангард» решил побыстрее избавиться от ставших ненужными игроков. Это нормально, если главный тренер не видит их в основном составе. Но с точки зрения экономики сделка выглядит безобразно. За Башкирова полгода назад «Металлургу» было заплачено 45 миллионов рублей, а сейчас омский клуб добавит еще 20 миллионов, чтобы «Лада» смогла взять на себя контракт этого нападающего.
Ибрагимов может сыграть без особого блеска в третьей паре «Авангарда». У молодого Кривоножкина есть перспективы дорасти до FONBET КХЛ, если его куда-нибудь не обменяют. Тогда как тольяттинцы почти наверняка могут использовать своих новичков как твердых игроков основного состава.
«Автомобилист» выиграл борьбу за Горбунова
Про нападающего Романа Горбунова нельзя сказать ничего плохого — совсем наоборот. Но он не звезда. Поэтому сильно удивило то, какие клубы интересовались им: СКА, «Локомотив», «Ак Барс», «Торпедо». Это говорит о текущем состоянии рынка, где серьезная охота идет за любого более-менее стоящего игрока. Убедительнее конкурентов оказался «Автомобилист», давший Горбунову трехлетний контракт с ежегодной зарплатой в 50 миллионов рублей.
Усов остается в Минске
Минское «Динамо» договорилось о продлении контракта с нападающим Ильей Усовым сроком на два года. После возвращения в межсезонье из АХЛ регулярный чемпионат у него откровенно не задался, зато в плей-офф форвард проявил себя великолепно. По нашей информации, к Усову был интерес со стороны как минимум одного серьезного российского клуба.
«Торпедо» подписало американского защитника
«Торпедо» подписало годичный контракт с американским защитником Бобби Нарделлой. Этого игрока активно предлагали в клубы КХЛ еще в прошлое межсезонье. Тогда все переговоры завершились ничем. Нынешний сезон 29-летний Нарделла провел в швейцарском «Рапперсвилле», а ранее за пределами Северной Америки также отыграл два года в Швеции. Мелкий (175 см), быстрый защитник, умеющий хорошо работать с шайбой и разгонять атаки, ориентировочно должен занять место во второй паре нижегородской команды.
«Трактор» оставил ассистентов Гру
Селекция бывает и на рынке тренеров, где выбор тоже скромный и в первую очередь необходимо держаться за тех, кто уже себя хорошо проявил. «Трактор» сохранил еще на один год канадца Рафаэля Рише и словенца Петера Шкрабеля. Их роль в успешном выступлении челябинцев в минувшем сезоне гораздо выше, чем можно было предположить изначально. Шкрабель не первый год работает с вратарями в летних лагерях в Северной Америке. В частности, с голкипером «Торонто» Энтони Столарцом. У словенского специалиста хорошая репутация.
На Рише лежал важный участок работы, и он, несмотря на молодой возраст, пользовался уважением игроков за свои знания и умения. Критика за плохое большинство в плей-офф уместна, но в остальном он проявил себя здорово. Известно, что еще зимой на канадца выходил «Авангард». Все детали неизвестны. Ему предлагали возглавить академию или стать помощником в главной команде. Сейчас об этом вспоминать можно только в том плане, что Рише востребован в России.
Михаил Зислис, Артур Хайруллин