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«Амбициозный тренер, который хотел всего много и сразу». Плющев — о Ротенберге в СКА

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев оценил итоги работы Романа Ротенберга на посту наставника СКА.

Источник: Чемпионат.com

— Насколько к Ротенбергу как к главному тренеру можно предъявлять претензии за три с небольшим года работы? Что у него получилось, что нет?

— Я бы так сказал: кое-что получилось, кое-что — нет. Но результат — всегда решающий и определяющий фактор. Сейчас спонсор сделал очень жёсткие выводы — зачистили практически всё руководство клуба. Хотя на протяжении нескольких лет создавался определённый фундамент для дальнейшего развития. И пойдёт ли это всё на пользу — не знаю.

— Привычные претензии, которые предъявляли Ротенбергу, это постоянная тасовка состава, которая происходила каждое лето, каждый межсезонный цикл. Тут можно было избежать ошибок?

— Наверное, да. Тем более что в штабе Ротенберга были достаточно серьёзные консультанты, тот же Владимир Владимирович Юрзинов. Не знаю, почему он не подсказывал достаточно молодому и амбициозному тренеру, который хотел всего много и сразу. Наверное, требовалось его подкорректировать в некоторых моментах, в том числе и по селекционной работе, и по внутренней политике команды, — цитирует Плющева «Спорт уик-энд».