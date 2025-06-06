«Амбициозный тренер, который хотел всего много и сразу». Плющев — о Ротенберге в СКА

— Наверное, да. Тем более что в штабе Ротенберга были достаточно серьёзные консультанты, тот же Владимир Владимирович Юрзинов. Не знаю, почему он не подсказывал достаточно молодому и амбициозному тренеру, который хотел всего много и сразу. Наверное, требовалось его подкорректировать в некоторых моментах, в том числе и по селекционной работе, и по внутренней политике команды, — цитирует Плющева «Спорт уик-энд».