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Игорь Ларионов рассказал, как ему поступило предложение возглавить СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал, как ему поступило предложение возглавить армейский клуб.

Источник: Чемпионат.com

«Я гулял по Москве, позвонил Маркелов (председатель Совета директоров СКА. — Прим. “Чемпионата”), предложил подумать о возможности возглавить СКА. Я сказал, что мне очень приятно, но сразу принять предложение было непросто. Надо было прийти домой, пообщаться с супругой. Договорились продолжить диалог, и уже к вечеру я дал согласие. Благодарен, что ко мне обратились, сказал, что готов к вызову», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В минувшем сезоне петербургский клуб потерпел поражение от московского «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина — 2025.