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«Играть будут сильнейшие». Ларионов — о формировании состава СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о работе с молодыми хоккеистами в армейском клубе и формировании состава команды с берегов Невы.

Источник: Чемпионат.com

— В «Торпедо» вы открыли много игроков для КХЛ, есть ли цель использовать здесь больше молодёжи?

— Абсолютно. Провёл беседу с тренером ВХЛ, пока не успел переговорить с тренером «СКА-1946». Мне важно, чтобы структура, которая была в «Торпедо», где можно было держать молодых игроков рядом, чтобы они не теряли 2−4 года становления. Поэтому мне важно увидеть всех на сборах. Играть будут сильнейшие независимо от контрактов. Не будет привилегий ни для кого, хочу, чтобы новые имена получали шанс, не сидели на лавочке, а играть, как было в «Торпедо», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.