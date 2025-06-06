Игорь Ларионов ответил на вопрос о целях работы в СКА

Кубок — это всегда один из главных вопросов. Всегда хочешь пообещать, наговорить красивых слов. Хоккей — игра, которая должна приносить удовольствие. Но без самоотдачи хорошей команды не будет. Философия игры проста — делать свою работу хорошо. Это непросто, но должна быть полная отдача, кураж от молодых ребят, которые готовы делать работу, которую мы поставим. И это должно быть зрелище. Герб на груди — это очень важно, потому что ты представляешь город, большую корпорацию, большой коллектив. Хоккей будет такой, который должен приносить успех. Но он не должен быть скучным и пресным, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.